Fue en las primeras horas de la mañana cuando la pareja de Rush, Carol, llamó a una ambulancia porque sus dificultades respiratorias empeoraron.

Sin embargo, como la situación mejoró tras la llegada de los paramédicos, Rush decidió quedarse en casa. Pero a los 10 minutos de que se fueran, se desplomó y volvieron a llamar a una ambulancia.

Fue una experiencia aterradora. Pensé que era el final porque no podía respirar y me dio un ataque de pánico. Carol fue brillante. Me ayudó con la respiración, lo que me dio más tiempo mientras esperábamos la ambulancia, dijo.

Rush recibió el alta después de cinco días, pero durante su estancia en el hospital admitió que empezó a prepararse por si fallecía. Desde entonces, ha empezado a hacer ejercicios de respiración tres veces al día.

«Me ha dado un gran impulso», añadió Rush, quien habló en la Cumbre Mundial de Deportes en Dubai.

«En 2026, habrá algunos cambios porque hay algunas cosas que necesito asegurarme de que, si algo me sucede, todo esté en orden para todos los demás.

Los médicos me dijeron que el sol me sienta de maravilla y que puedo volar, así que estoy aquí. El Liverpool Football Club se ha portado muy bien. Me han dicho que me tome todo el tiempo libre que necesite. Ahí es cuando sabes que es un club muy familiar.

Desde que se produjo el problema de salud, Rush ha recibido una lluvia de mensajes de personas de todo el mundo del fútbol.

El domingo, pasó una velada con figuras como la leyenda brasileña Ronaldo y los exdelanteros italianos Alessandro Del Piero y Roberto Baggio.

«Son pequeñas cosas como ver a Baggio, que vivía en la misma casa que yo cuando estaba en la Juventus, y eso ayuda mucho», dijo Rush.

Y me da la energía para seguir adelante. Algunas de estas leyendas han ganado Mundiales y yo sé que no, pero lo que sí puedo hacer es mirar atrás y decir que fui bueno y que soy el máximo goleador del Liverpool . Eso me enorgullece.

Con 346 goles para el Liverpool , Rush supera a Roger Hunt (285) y Mohamed Salah (250).