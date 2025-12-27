Joelinton del Newcastle United es un objetivo para los clubes de la Saudi Pro League, Oscar Bobb podría dejar el Manchester City si fichan a Antoine Semenyo y el técnico del Crystal Palace, Oliver Glasner, no tiene la intención de firmar un nuevo contrato con el club.

El centrocampista del Newcastle United , Joelinton, de 29 años, es objetivo de los clubes de la Saudi Pro League y las Urracas podrían estar abiertas a dejar salir al internacional brasileño dependiendo de las condiciones del acuerdo. (Teamtalk), externo

El extremo noruego Oscar Bobb, de 22 años del Manchester City , podría considerar abandonar el club si se completa el fichaje del delantero ghanés Antoine Semenyo, de 25 años, procedente del Bournemouth, en enero. (Fabrizio Romano), externo

El delantero del Barcelona Robert Lewandowski, de 37 años, podría verse tentado por un traspaso a Arabia Saudí, ante la incertidumbre sobre su futuro en el Camp Nou. (AS), externo

El entrenador del Crystal Palace, Oliver Glasner, no tiene intención de extender su contrato con los Eagles más allá de su actual contrato, que vence en verano. (Fabrizio Romano), externo

El entrenador del Manchester United, Rubén Amorim, no está seguro de si el club conservará al centrocampista brasileño Casemiro, de 33 años, y al defensa inglés Harry Maguire, de 32, ya que ambos terminarán sus contratos este verano. (Manchester Evening News), externo

El Real Madrid no tiene intención de extender el contrato del central austriaco de 33 años David Alaba más allá de este verano, mientras que el defensa alemán Antonio Rüdiger, de 32 años, también podría dejar el club español. (ESPN), externo

El centrocampista ofensivo argentino de 19 años del Manchester City , Claudio Echeverri, finalizará su cesión en el Bayer Leverkusen para unirse al Girona hasta final de temporada. (Mundo Deportivo), externo

La Premier League y la English Football League (EFL) estudiarán la posibilidad de permitir la transmisión en vivo de los partidos que comiencen a las 15:00 h los sábados por primera vez cuando negocien sus próximos acuerdos de derechos. (Guardian)