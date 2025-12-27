Cuando la primavera se convirtió en verano, Mark Carney llevó al Partido Liberal de Canadá a una victoria inesperada , el Príncipe Harry le dijo a la BBC que quería reconciliarse con la Familia Real y David Beckham obtuvo el título de caballero .

Pero ¿Cuánta atención prestaste a lo que pasaba en el resto del mundo?

Pon a prueba tu memoria de abril a junio en la segunda parte de nuestro cuestionario navideño de cuatro partes: 52 preguntas para 52 semanas del año.

Y cuando hayas terminado, prueba la primera parte , que abarca de enero a marzo.

Cuestionario elaborado por Ben Fell .