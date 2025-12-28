Hay delanteros más llamativos y vistosos en Mónaco: Maghnes Akliouche es un futbolista deslumbrante y ahora internacional con Francia; Ansu Fati fue considerado en su día la gran esperanza del fútbol español y ahora está en camino de regresar; y jugadores como Folarin Balogun y Mika Biereth, ambos exdelanteros de la academia del Arsenal, despiertan mucho interés.

Pero es innegable la importancia de Takumi Minamino para este Mónaco. La temporada pasada, fue el jugador más experimentado de un joven Mónaco, y aunque de carácter tímido, dio ejemplo. La temporada pasada, tuvo una campaña discretamente consistente (43 partidos, nueve goles, cinco asistencias). Adi Hutter confió en él gracias a esa consistencia y sensatez que también lo han convertido en uno de los favoritos bajo la dirección del nuevo entrenador del club del Principado, Sébastien Pocognoli. Esta temporada, ha disputado 17 partidos, marcando cuatro goles y dando tres asistencias. Hay consistencia en su rendimiento, pero también en su rendimiento. Está muy lejos del jugador que tuvo grandes dificultades cuando llegó al Mónaco en 2022, marcando solo un gol en 25 partidos.

Una lesión del ligamento cruzado anterior probablemente dejará a Minamino fuera del juego durante gran parte de 2026

Minamino habló sobre su estado de forma hacia el final de la temporada pasada. «No cambié nada, pero el fútbol es así, ¡es extraño!», dijo el internacional japonés. Sin embargo, la aclimatación es una parte importante. «Me siento cómodo viviendo aquí. En la vida, es importante estar cómodo», dijo. Esa comodidad se complementa con la confianza, ya que el club le renovó el contrato a principios de este año, lo que lo vincula al club del Principado por un año más, hasta el final de la temporada 2026/27. «Quiero quedarme aquí el mayor tiempo posible», dijo al firmar el nuevo contrato.

También habló de la confianza de Hutter en aquel momento, pero también se ganó rápidamente la de Pocognoli, quien ha puesto al delantero japonés como titular en dos de sus tres encuentros de la Champions League. En los partidos importantes, se apoya en la experiencia y la consistencia de Minamino, y rara vez decepciona al belga, incluso siendo una opción menos llamativa que algunas de las alternativas. Y en una plantilla llena de prometedores prospectos, un jugador como Minamino es esencial. El director general del club del Principado, Thiago Scuro, ha enfatizado repetidamente que el Mónaco no puede llevar pasajeros cuando se trata de los jugadores experimentados de la plantilla; tienen que rendir, y Minamino invariablemente lo hace. Es probable que un 2025 consistente sea seguido por un 2026 que pasará gran parte del tiempo en la camilla, tras una lesión del ligamento cruzado anterior (LCA) durante el último partido del año natural.