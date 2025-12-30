la historia del club después de que The Friedkin Group asumiera el cargo de Farhad Moshiri

El despido de Sean Dyche a nueve días del inicio del año dio paso al regreso de David Moyes y la permanencia en la Premier League quedó asegurada sin tener que esperar hasta el último momento.

Pero será el domingo 18 de mayo el que quedará grabado en los corazones de los evertonianos para siempre.

Después de 133 años como sede del Everton, llegó el momento de que el equipo masculino se despidiera de la ‘Gran Vieja Dama’.

En un programa especial ‘Goodbye to Goodison’, el equipo de BBC Radio Merseyside recuerda ese día y celebra un estadio que siempre será icónico en el fútbol inglés.