El sonido de las campanas se escucha en un pueblo de Wiltshire con la ayuda de un grupo de jóvenes que quieren mantener viva la tradición del repique de campanas.

Las campanas de la Iglesia del Santísimo Salvador en Erlestoke, cerca de Devizes, habían estado en silencio durante años hasta que fueron desempolvadas para la Coronación del Rey en 2023.

Al darse cuenta de lo mucho que se había extrañado el sonido en toda la comunidad, Daniel, de 11 años, Sophia, de 8 años, y Ted, de 14, decidieron dedicarse a este pasatiempo.

Esto surge a medida que un informe del Consejo Central de Campaneros de Iglesias (CCCBR) advirtió que el número de campaneros podría disminuir en un 45% para 2047 debido a que menos personas asisten a la iglesia.

En respuesta a su informe, la CCCBR lanzó su campaña Ringing 2030 , con el objetivo de atraer a 10.000 campaneros activos en los próximos cinco años, la mitad de ellos menores de 30 años.

Título de la imagen, El repique de campanas se realiza tirando de una cuerda que hace oscilar la campana 360 grados, lo que hace sonar la campana.

Daniel, de 11 años, dijo: «Es muy gratificante pensar que estamos haciendo algo que se inventó hace cientos de años».

«Al principio fue bastante difícil, pero luego me acostumbré. No te aburres», añadió.

Dusty Millier, de Westbury, quien entrenó al trío, describió al trío como una incorporación «increíble» a la comunidad de campanarios y dijo: «Aprendieron bastante rápido».

«Estamos retomando esta historia y continuándola con nuestros jóvenes, quienes la continuarán con la próxima generación», añadió.

Título de la imagen, Margaret Lomas (izquierda) y Daniel forman parte del creciente equipo de campaneros de Erlestoke.

Las campanas de la Iglesia del Santísimo Salvador datan de 1664 y quedaron fuera de servicio en 2014 debido a su mal estado.

Posteriormente se llevaron a cabo trabajos de reparación, pero las campanas permanecieron sin sonar hasta que Margaret Lomas, que vive en el pueblo, escuchó un llamado a los campaneros para la Coronación del Rey en BBC Radio 4.

Título de la imagen, Las campanas de la Iglesia del Santísimo Salvador en Erlestoke datan de 1664

Su padre, Jeremy, que había aprendido cuando él tenía una edad similar, animó a Ted a intentar tocar campanas.

«Es algo un poco diferente para hacer un miércoles por la noche y me ayuda a olvidarme de otras cosas», dijo.

Mientras tanto, el pasatiempo de Sophia de tocar campanas tiene un gran impacto en sus amigos de la escuela.

«Creen que toco campanas pequeñas», dijo. «Pero cuando digo ‘toco campanas grandes’ se quedan realmente impactados. Me llena de orgullo y alegra a la mayoría de la gente», añadió.

Título de la imagen, Los campaneros de Erlestoke están creciendo en número y en diversidad de edades.

El señor Millier está convencido de que Ted, Daniel y Sophia -y sus equivalentes en otras partes de Inglaterra- garantizarán que el repique de campanas sobreviva durante generaciones.

«El toque de campanas es un arte inglés peculiar; no hay muchas torres que puedan tocarse fuera de Inglaterra».