África encabeza la lista de continentes que han experimentado más golpes de Estado desde 1950.

Casi siete de cada diez golpes de Estado en el mundo han tenido lugar en el continente, según cifras recopiladas por los investigadores estadounidenses Jonathan Powell y Clayton Thyne.

Desde el año 2000, casi un tercio de todos los golpes de Estado se han producido en países colonizados por Francia.

En total, 45 países africanos han sufrido al menos un intento de golpe de Estado.

1. Burkina Faso (8 golpes de Estado)

Burkina Faso ha sufrido diez golpes de Estado, dos de ellos en 2022.

Los golpes de Estado incluyen los de 1966, 1980, 1982, 1983, 1987, 2015 y dos golpes de 2022 que derrocaron a Paul-Henri Damiba, con el capitán Ibrahim Traoré asumiendo el poder.

Si hubo un golpe de Estado que la gente nunca olvidará, fue el del 15 de octubre de 1987. En ese momento, en el palacio presidencial estallaron combates entre rebeldes y leales al presidente.

Blaise Compaoré, quien discrepó con Thomas Sankara sobre cómo lograr un cambio de gobierno, tomó el poder mediante un violento golpe de Estado. Sankara y 12 de sus colaboradores más cercanos fueron asesinados.