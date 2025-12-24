El presentador de un programa de entrevistas estadounidense, Jimmy Kimmel, dirá que 2025 ha sido «un año realmente grande para el fascismo» cuando pronuncie el Mensaje de Navidad Alternativo de este año en el Canal 4.

El programa de entrevistas del presentador en ABC fue retirado brevemente del aire en septiembre después de unos comentarios que hizo sobre el tiroteo de Charlie Kirk.

La suspensión del presentador provocó un debate en Estados Unidos sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa. Kimmel fue restituido una semana después de su destitución.

La cita completa de su discurso dirá: «Desde una perspectiva fascista, este ha sido un año realmente grandioso».

En un comunicado, el Canal 4 dijo que su discurso «llega al final de un año en el que la política estadounidense ha ocupado un lugar destacado en las noticias y la programación de actualidad».

El presentador ha sido uno de los críticos más destacados y vocales del presidente Trump durante la última década.

La cadena británica dijo que Kimmel «reflexionará sobre los últimos meses en un discurso profundamente personal y típicamente jovial», luego de su «regreso al aire y su muy publicitada crítica a la administración estadounidense».

El Canal 4 ha transmitido un discurso festivo «alternativo» al mensaje de la monarca, que se emite en BBC One e ITV, desde 1993.

Entre las estrellas que ya han transmitido el mensaje alternativo se incluyen Sir Stephen Fry, Danny Dyer, Katie Piper, Sharon Osbourne y Jamie Oliver.

Pero también ha sido a menudo protagonizado por personalidades políticas o figuras que han aparecido en las noticias, como el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad; el denunciante Edward Snowden; y el veterano de la guerra afgana, el mayor Andrew Stockton.

El Canal 4 no ha publicado más citas del discurso de Kimmel aparte de su línea sobre el fascismo, pero se espera que adopte un tono similar al que utilizó la semana pasada cuando presentó el último episodio de su programa de entrevistas del año.

Les dijo a los espectadores: «Este ha sido un año extraño. Ha sido un año difícil. Hemos tenido momentos bajos y momentos altos. Para mí, quizás más que cualquier otro año de mi vida».

«Pero en nombre de todos nosotros en el show, sólo quiero decir que apreciamos su apoyo y su entusiasmo.

Y no solo por mirar. Este año, literalmente, nos sacaste de un apuro, y no podemos agradecerte lo suficiente, tanto personal como profesionalmente.

La abrupta suspensión del comediante se produjo tras las amenazas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), reguladora federal de televisión, de revocar la licencia de transmisión de ABC. El organismo está presidido por Brendan Carr, designado por el presidente Trump.

El presidente estadounidense había aplaudido la suspensión de Kimmel y había sugerido que a algunas cadenas de televisión se les debería «quitar» la licencia.

El presidente Trump y sus partidarios elogiaron la decisión de sacar del aire el programa de Kimmel, que se produjo después de la presión sobre ABC y su propietario Disney por parte de la Casa Blanca y los partidarios del presidente.

El mensaje de Navidad alternativo de Jimmy Kimmel se emitirá en el Canal 4 a las 17:45 GMT el día de Navidad, dos horas después del mensaje de Navidad del Rey en ITV y BBC One.