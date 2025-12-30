Octopus Energy se dispone a escindir su división Kraken Technologies como una empresa independiente después de que un acuerdo para vender una participación en la plataforma la valorara en 8.650 millones de dólares (6.400 millones de libras).

El gigante energético, el mayor proveedor de gas y electricidad de Gran Bretaña, ha vendido una participación de 1.000 millones de dólares en la división basada en inteligencia artificial a un grupo de inversores liderado por D1 Capital Partners, con sede en Nueva York.

Esta medida allana el camino para que Kraken se separe de Octopus y para una posible salida a bolsa de la empresa en el futuro.

El fundador y director ejecutivo de Octopus, Greg Jackson, dijo a la BBC que había «todas las posibilidades» de que Kraken cotizara sus acciones «en el mediano plazo», con la ubicación de la flotación «entre Londres y Estados Unidos».

Kraken utiliza IA para automatizar el servicio al cliente y la facturación de las empresas de energía y puede gestionar cuándo los clientes usan energía, recompensándolos por reducir el consumo en las horas pico.

Inicialmente fue diseñado para Octopus, pero desde entonces ha incorporado a una serie de clientes de otras empresas de servicios públicos, como EDF, E.On Next, TalkTalk y National Grid US. Actualmente, presta servicio a 70 millones de hogares y empresas en todo el mundo.

La mayor parte de la inversión de 1000 millones de dólares se destinará a Octopus para financiar su expansión, y Kraken recibirá el resto. El Sr. Jackson afirmó que Kraken operará con total independencia de Octopus «en unos meses».

Otros inversores en el negocio incluyeron a Fidelity International y una unidad del Plan de Pensiones de Maestros de Ontario, mientras que Octopus mantiene una participación del 13,7% en Kraken.

El director ejecutivo de Kraken, Amir Orad, dijo que la escisión le daría el «enfoque y la libertad» para crecer, ya que la compañía había tenido dificultades anteriormente para hacer negocios con los rivales de Octopus.

El Sr. Jackson dijo que para una gran empresa tecnológica como Kraken, el lugar de cotización de sus acciones sería Londres o Estados Unidos.

«Una de las ventajas de Kraken es que contamos con una base global de inversores… y por eso, las bolsas de valores tienen que demostrar por qué son las adecuadas para los negocios».

Una cotización de las acciones de Kraken en Londres revertiría una tendencia de empresas que desdeñan al Reino Unido en favor de cotizar en Estados Unidos.

Jackson dijo que Octopus había creado 12.000 empleos en el Reino Unido, 1.500 de ellos atribuidos a Kraken.

Dijo que la compañía mantendrá su sede en el Reino Unido y que «si Londres puede ser el lugar adecuado para cotizar, me encantaría».

«Pero es cuestión de ser dónde se obtenga el mayor apoyo de los inversores y el mayor apoyo de la bolsa de valores».

La escisión se produce en medio del continuo crecimiento de Octopus Energy, que superó a British Gas para convertirse en el mayor proveedor de energía del Reino Unido a principios de este año, atendiendo a 7,7 millones de hogares.

Pero este año confirmó que era una de las tres empresas minoristas de energía que aún no habían cumplido los objetivos de resiliencia financiera del regulador Ofgem.

Octopus dijo que la inyección de efectivo «casi duplicaría el ya sólido balance de Octopus Energy Group».

El acuerdo se anunció cuando Octopus publicó sus resultados para el año hasta abril, revelando que tuvo una pérdida de £260 millones antes de impuestos, en comparación con una ganancia antes de impuestos de £78 millones un año antes.

Esto se produjo a pesar de que las ventas totales aumentaron una décima parte, hasta los 13.700 millones de libras. Octopus se vio afectado por la menor demanda de energía debido al clima más cálido y al fin de los pagos de la subvención por crisis energética en 2024.