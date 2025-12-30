Se han presentado planes para abordar el deterioro de un edificio de 290 años de antigüedad en el sur de Escocia

Sanquhar Tolbooth se construyó entre 1735 y 1737 y es un edificio catalogado de categoría A que ahora funciona como museo.

Sin embargo, parte de su mampostería se encuentra en «estado de deterioro» debido a la aplicación inadecuada de mortero de cemento y lechada sobre la superficie de la piedra.

Se ha presentado una solicitud al Ayuntamiento de Dumfries y Galloway para realizar trabajos que eviten que el estado del edificio se deteriore aún más.

Fuente de la imagen,Getty Images Pie de foto, El edificio ha estado en el corazón de Sanquhar durante siglos

El puesto de campaña fue diseñado por William Adam y ha sido descrito como «el edificio históricamente más significativo de la zona».

Construida en piedra arenisca, ha habido varios intentos de reparar su mampostería y algunos de ellos parecen haber hecho más daño que bien.

En 1958 se utilizó un disco de amolar para eliminar pintura y causó «daños importantes».

Más tarde, se utilizó «el método de remediación más problemático», cuando se utilizó mortero de cemento para rejuntar partes del edificio.

Un informe de conservación añadió que la ubicación de la propiedad, junto a la carretera principal A76, también había provocado «extensos daños ambientales».

Ahora se está buscando el consentimiento del edificio catalogado para intentar abordar los problemas encontrados en el sitio.