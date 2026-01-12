Un profesor fue expulsado de la profesión más de cuatro años después de ser absuelto de agredir sexualmente a dos niñas.

Adam Binns, de 35 años, quien enseñaba en Bourne Grammar School, fue absuelto de todos los cargos en el Tribunal de la Corona de Lincoln en 2021.

Un panel de conducta profesional ha dictaminado que, según la preponderancia de la probabilidad, Binns era culpable de conducta profesional inaceptable.

Marc Cavey, de la Agencia de Regulación Docente, le impuso a Binns una prohibición de por vida para enseñar y no permitirá que sea reincorporado.

El panel, que actuó en nombre del Secretario de Estado de Educación, concluyó que la conducta de Binns había sido «significativamente inferior a los estándares esperados de la profesión».

Se descubrió que había compartido un taxi con tres alumnas y había agredido sexualmente a una de ellas después de una noche de fiesta en un bar.

El panel también encontró que Binns posteriormente había hecho comentarios con motivaciones sexuales a la niña, pidió a los alumnos que no hablaran de sus acciones y había «explotado su posición de confianza».

En septiembre de 2021, Binns fue declarado inocente por un tribunal penal de dos cargos de agresión sexual.