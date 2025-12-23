Una trabajadora del hospital está recaudando dinero para su unidad patinando sobre hielo el equivalente a una maratón durante todo diciembre.

Liz Amini, coordinadora de actividades en la Unidad Bradley del Hospital de Woking, asumirá el desafío de 26,2 millas (42,2 km) en Guildford Spectrum en Surrey.

La Unidad Bradley proporciona neurorehabilitación a pacientes que se recuperan de un accidente cerebrovascular, una lesión cerebral y otras afecciones neurológicas, y la Sra. Amini ha recaudado más de £2.000 hasta el momento.

Ella dijo: «Estoy emocionada de compartir un nuevo y alegre desafío que combina la diversión invernal, el bienestar físico y el espíritu comunitario, todo en apoyo de una causa verdaderamente significativa».

Ashford and St Peter’s Hospital NHS Trust dijo que estaba «profundamente agradecido» con la Sra. Amini por asumir el «extraordinario desafío».

«Cada contribución ayudará a crear un espacio más alentador y empoderador para nuestros pacientes y sus familias en la unidad», agregó el portavoz del fideicomiso.

La Unidad Bradley ha estado pidiendo ayuda para conseguir un nuevo gimnasio de terapia, un espacio social más estimulante y una renovación de la sala.