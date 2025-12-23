Los trabajadores contratados para restaurar un histórico teatro junto al mar dicen que todavía se les deben decenas de miles de libras.

El Teatro Marina, en Lowestoft, Suffolk, reabrió sus puertas en octubre con una actuación de la estrella de Strictly Come Dancing, Anton Du Beke, después de una renovación de 3 millones de libras que duró 17 semanas.

El contrato fue adjudicado a The Input Group, con sede en Derby, el pasado mes de noviembre por el Ayuntamiento de Lowestoft, propietario del local de 147 años de antigüedad, pero algunos trabajadores dijeron que aún no se les había pagado.

El consejo afirmó que «todos los asuntos quedan en manos del Grupo Input y los subcontratistas». El Grupo Input no respondió a las solicitudes de comentarios de la BBC.

El proyecto se completó en colaboración con Marina Theatre Trust y el Consejo de East Suffolk, con financiación del Fondo de Ciudades del Gobierno del Reino Unido.

Tanto el consejo como el fideicomiso se negaron a hacer comentarios.

‘Frustrante y estresante’

Connor Millward, de 34 años, de CRM Plasterers Limited, dijo a la BBC que había estado esperando más de 75 días para que le pagaran £21.500.

«Somos una pequeña empresa familiar, por lo que se trata de mucho dinero que supone una carga financiera para la empresa, especialmente en Navidad», explicó.

Nunca me había enfrentado a una situación así en 16 años que llevo haciendo esto. Siempre he sido leal y respetuoso, así que es muy frustrante y estresante no saber qué está pasando.

Una imagen estilo selfie de Rebecca Clement. Lleva un sombrero y sonríe mientras mira a la cámara.

Fuente de la imagen,Suministrado

Título de la imagen,Rebecca Clement, de Area Construction, dijo que a la empresa se le debían más de £5,000

Rebecca Clement, de 52 años, de Area Construction, que proporcionó andamios, carpinteros y albañiles para el proyecto, dijo a la BBC que también estaba esperando el pago.

Si bien logró obtener parte del dinero, dijo que todavía le debían £5,500, a pesar de haber enviado su factura final en septiembre.

«Me siento muy molesta y es increíblemente triste que nuestro dinero local debería haber regresado a la gente local, pero no es así, porque estas personas simplemente no están pagando», dijo.

«Ya no sabemos a dónde recurrir, y me duele porque está muy bien alardear [de la renovación del teatro], pero estamos aquí sentados sin haber recibido ningún pago».

Imagen del exterior del Teatro Marina de Lowestoft tomada desde la calle frente a él. Es un edificio grande, de color crema y aspecto majestuoso, con carteles en las paredes inferiores a ambos lados de las puertas de entrada.

Fuente de la imagen,Richard Knights/BBC

Título de la imagen,El local es propiedad del Ayuntamiento de Lowestoft, que adjudicó el contrato para la remodelación a The Input Group el pasado mes de noviembre.

Según la señora Clement, a otro contratista se le deben alrededor de £50.000, mientras que otro trabajador dijo que sólo le pagaron porque tenía «influencia y algo que necesitaban».

Hablando anónimamente, dijo: «He oído que se deben decenas de miles de libras a empresas locales, y me parece un acto realmente cruel. Siento una profunda pena por las personas a las que se les debe dinero».

«Me considero uno de los afortunados y no puedo evitar sentir que no se hizo la debida diligencia al nivel suficiente».

La reforma ha supuesto la creación de una nueva entrada dentro de un nuevo edificio anexo, que dispone de ascensor, nuevos aseos y una taquilla más grande.

‘Todo se ha detenido’

El Sr. Millward dijo que no había podido ponerse en contacto con The Input Group.

«Debo haber llamado al número genérico que aparece en su sitio web unas 200 veces y es como perseguir el aire», dijo.

«Es frustrante no recibir respuesta y preguntarse si recibirá su dinero o no».

La señora Clement dijo: «Sólo recibes ‘Hablaremos contigo más tarde’, y luego nada durante dos semanas.

«Y ahora todo se ha detenido.»

El ayuntamiento dijo que estaba «preocupado» al enterarse de «disputas contractuales» entre la empresa y los subcontratistas «con los que han firmado contratos formales».

Pero agregó que «todos los asuntos quedan entre Input Group y los subcontratistas según sus acuerdos contractuales».