El actor estadounidense Ashton Kutcher ha dicho que cree que Hollywood no está impulsando estándares de belleza irrazonablemente altos y agregó que la sociedad en general es la culpable del creciente deseo de verse perfecto.
La mujer de 47 años protagoniza actualmente el programa de ciencia ficción The Beauty, en el que aparece una droga que puede transformar a una persona en la versión más atractiva de sí misma.
En declaraciones a BBC News, Kutcher dijo que no cree que la industria del cine y la televisión esté «impartiendo la necesidad de homogeneidad estética».
«El entretenimiento es un reflejo de la sociedad», dijo.
Entre los diferentes personajes y actores de los programas, algunos son «tradicionalmente guapos», pero otros son simplemente «realmente interesantes», dijo.
«Eso no las hace menos bellas, sólo las hace romper el molde», añadió.
En cambio, Kutcher dice que el verdadero motor del perfeccionismo es «tener a todos frente a la cámara todo el tiempo».
El personaje de Kutcher en la serie de ciencia ficción es un multimillonario tecnológico responsable de traer al mundo una inyección embellecedora que él mismo se ha puesto en un esfuerzo por parecer mucho más joven.
Luego se enfrenta a los efectos secundarios de la droga, que incluyen su capacidad de transmitirse sexualmente y provocar que los infectados se quemen desde dentro.
Kutcher reconoció recientemente los paralelismos entre The Beauty y la película de terror corporal nominada al Oscar de 2024, The Substance, protagonizada por su exesposa Demi Moore.
Afirma que Moore, que ganó un Globo de Oro y un premio del Sindicato de Actores por el papel, «lo hizo genial».
«Estoy muy orgulloso de ella», dijo.
The Beauty, que fue adaptada de un cómic del creador de American Horror Story, Ryan Murphy, está ambientada en la época actual e incluye historias que abordan algunos de los temas de conversación más importantes de la sociedad actual.
Incluso hay un cameo de la cantante Meghan Trainor, quien ha hablado abiertamente sobre su pérdida de peso gracias al uso del medicamento para bajar de peso Mounjaro , y aparece en el programa brevemente interpretando a un personaje obsesionado con perder algunos kilos.
Kutcher dijo que muchas de las conversaciones que tuvo con Murphy mientras filmaba el programa «se centraron en Mounjaro y Ozempic».
Recordó que hablaron de «gente que clama por conseguirlos y paga para conseguirlos y no necesariamente porque tienen diabetes o hipertensión», y de todas las posibles consecuencias que estos medicamentos pueden tener en la sociedad.
Varios críticos han establecido paralelismos entre los acontecimientos de la serie y la vida real.
«La Belleza satiriza nuestro mundo de perfección en Instagram, retoques y trucos para bajar de peso», dijo Anita Singh del Telegraph en una reseña de cuatro estrellas. «Es una obra de ciencia ficción, pero solo en los detalles».
Junto a Kutcher y Pope protagoniza la serie Rebecca Hall, quien le dijo a la BBC que el programa se compara con El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, una adaptación cinematográfica en la que ella protagonizó anteriormente.
«Este programa plantea la idea de que si sigues buscando alguna versión de belleza que esté fuera de ti mismo, es posible que nunca estés satisfecho y termines volviéndote loco», dijo.
El personaje de Hall en el programa es un agente del FBI, encargado de descubrir por qué algunas de las personas más hermosas del mundo mueren de forma espantosa y aleatoria.
Emparejada con un agente del FBI más joven, interpretado por la estrella de X-Men Evan Peters, su personaje enfrenta una batalla interna sobre si es lo suficientemente atractiva.
La mujer de 43 años dijo que protagonizar el programa la ha hecho pensar hacia dónde se dirige la sociedad.
«Existe la idea de que hay un estándar que todos deberíamos comprar», dijo. «Es una locura porque entonces todos terminaríamos luciendo exactamente iguales y luego inmediatamente buscaríamos algo más bonito».
La actriz concluyó que «lo raro» de la sociedad actual es que «si tienes suficiente dinero puedes parecerte prácticamente a cualquier cosa que quieras».