El actor estadounidense Ashton Kutcher ha dicho que cree que Hollywood no está impulsando estándares de belleza irrazonablemente altos y agregó que la sociedad en general es la culpable del creciente deseo de verse perfecto.

La mujer de 47 años protagoniza actualmente el programa de ciencia ficción The Beauty, en el que aparece una droga que puede transformar a una persona en la versión más atractiva de sí misma.

En declaraciones a BBC News, Kutcher dijo que no cree que la industria del cine y la televisión esté «impartiendo la necesidad de homogeneidad estética».

«El entretenimiento es un reflejo de la sociedad», dijo.

Entre los diferentes personajes y actores de los programas, algunos son «tradicionalmente guapos», pero otros son simplemente «realmente interesantes», dijo.

«Eso no las hace menos bellas, sólo las hace romper el molde», añadió.

En cambio, Kutcher dice que el verdadero motor del perfeccionismo es «tener a todos frente a la cámara todo el tiempo».