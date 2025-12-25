Una agencia de cuidados que supuestamente dejó a uno de sus clientes comer sin su dentadura postiza ha sido calificada como inadecuada y puesta bajo medidas especiales.

El informe de la Comisión de Calidad de Atención (CQC) concluyó que se decía que My Homecare Reading y Bracknell «ignoraban» a los familiares de las personas que usaban el servicio si planteaban inquietudes.

Amy Jupp, subdirectora de la CQC para el sureste, dijo que los inspectores descubrieron que sus líderes «no entendían sus responsabilidades ni los principios básicos para brindar apoyo seguro».

Se contactó a la empresa, que brindaba atención a 25 personas cuando fue inspeccionada en agosto y septiembre, para solicitarle sus comentarios.

La CQC indicó haber detectado siete infracciones a la normativa y calificó cuatro de las cinco áreas inspeccionadas como inadecuadas. La otra recibió la calificación de «requiere mejoras».

Un familiar de un usuario del servicio se quejó de que la capacitación del personal parecía ser «inexistente», mientras que otro dijo que «uno o dos» parecían estar bien calificados, pero otros necesitaban más orientación.

Los registros mostraron «evidencia insuficiente» de que todo el personal contratado fuera de buena conducta y fuera seguro trabajar con gente.

Otro familiar dijo que el servicio parecía tratar a sus empleados «de manera espantosa» y que «simplemente no tenían tiempo suficiente para ir de un paciente a otro».

Mientras tanto, a los inspectores se les dijo: «En un par de ocasiones, [los cuidadores] ni siquiera le ponen los dientes a [la persona] y la dejan. Eso significa que [la persona] ha comido sin ponerle los dientes».

Fue la primera vez que el CQC visitó My Homecare Reading y Bracknell.

Un predecesor, My Homecare Reading, fue visitado en 2022 y también fue calificado como inadecuado .