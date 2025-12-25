El Manchester United sigue de cerca al extremo de 19 años Yan Diomande, internacional con Costa de Marfil y valorado en más de 80 millones de libras por el RB Leipzig. (Talksport), externo

El United aún no ha negociado con el Atlético de Madrid por el centrocampista inglés de 25 años, Conor Gallagher, pero sabe que los españoles preferirían venderlo en un contrato permanente por 35 millones de libras. (Correo – requiere suscripción), externo

El United está dispuesto a retrasar cualquier decisión sobre el futuro del holandés Joshua Zirkzee, con su plantilla sobrecargada por lesiones y bajas en la Copa Africana de Naciones. El delantero de 24 años despierta el interés del West Ham y la Roma, entre otros. (ESPN)