Un demoledor informe oficial ha revelado que el MI5 presentó pruebas basadas en «mentiras» ante tres tribunales mientras defendía a un espía neonazi violento cuyos abusos fueron descubiertos por la BBC.
El informe, elaborado por el subcomisionado de poderes de investigación, Sir John Goldring, critica duramente a varias figuras importantes del MI5 y a su organización.
Descubre que un alto cargo del MI5 mintió repetidamente, mientras que otro engañó a sus propios colegas y mintió sobre lo que le habían dicho.
Las conclusiones confirman la revelación de la BBC en febrero del año pasado de que el MI5 mintió a los tribunales , algo que el servicio de seguridad negó con vehemencia.
La investigación a cargo de Sir John fue ordenada por el primer ministro en septiembre, después de que el Tribunal Superior rechazara las explicaciones del MI5 sobre lo sucedido por considerarlas deficientes y poco fiables.
Su nuevo informe sumirá al MI5 en una crisis y podría dar lugar a un proceso por desacato al tribunal o incluso a una acusación penal.
«El MI5 reconoce sin reservas la gravedad de nuestros fallos en este proceso», declaró el director general del MI5, Sir Ken McCallum.
«Reitero mis disculpas anteriores a ambos tribunales por las pruebas incorrectas que se presentaron y por nuestra lentitud al reconocer lo sucedido.»
La ministra del Interior, Shabana Mahmood, afirmó que las conclusiones del informe eran contundentes.
«El informe detalla graves fallos cometidos por agentes individuales del MI5, que dieron lugar a la presentación de pruebas falsas ante los tribunales y a críticas contra el MI5 como organización», afirmó.
«Estoy tomando medidas urgentes para exigir responsabilidades al MI5 por estos fallos, lo que incluye reforzar mi supervisión y garantizar la calidad de su trabajo.»
La investigación examinó cómo el MI5 presentó pruebas falsas ante tres tribunales sobre el hecho de haber mantenido su política fundamental de secreto, conocida como «ni confirmar ni negar» (NCND, por sus siglas en inglés), respecto a la condición de agente del informante neonazi violento.
El MI5 afirmó haber mantenido la cláusula de no denunciar abusos y, en consecuencia, los tribunales le permitieron mantener en secreto la información de una mujer que había sido víctima de abusos por parte del informante.
Pero lo que dijo el MI5 era falso.
De hecho, el MI5 me reveló la condición de agente de ese hombre en llamadas telefónicas, cuando intentó persuadirme para que no lo investigara en 2020.
Un alto cargo del MI5, conocido como Agente 2, intentó encubrir al hombre, afirmando falsamente que no era un misógino abusivo ni un verdadero extremista.
Incluso quería que me reuniera con el agente. Al hacerlo, se apartó repetidamente de la política de no denunciar delitos graves.
El nuevo informe concluye:
- El oficial superior del MI5, el oficial número 2, mintió repetidamente, y estas mentiras constituyeron la base de la versión falsa del MI5 ante los tres tribunales. Presentó una versión totalmente ficticia en la que negó haberme dicho jamás que X era un agente del MI5.
- Otro alto cargo del MI5, el oficial número 3, engañó a sus propios colegas y no actuó de buena fe. El informe concluye que tiene una gran responsabilidad por la perpetuación de las falsedades del MI5, ya que tergiversó lo que el oficial número 2 le había dicho. No fue sincero respecto a las advertencias que recibió de sus compañeros.
- Un subdirector del MI5, el Testigo A, que presentó las declaraciones de su organización ante los tribunales, exageró los hechos durante una reunión interna clave, y una nota con sus comentarios resultó engañosa. Por lo tanto, contribuyó a que el MI5 siguiera basándose en la versión falsa de los hechos.
- Varias personas del MI5 sabían que se había abandonado el acuerdo de no denunciar irregularidades y existían pruebas contundentes en los expedientes que lo demostraban, pero, a pesar de ello, se permitió que la falsedad se arraigara y persistiera. Posteriormente, el MI5 desaprovechó oportunidades para rectificar la situación.
- Incluso el MI6 y una agencia de inteligencia extranjera fueron informados de que se había abandonado el protocolo NCND. A pesar de ello, el MI5 declaró repetidamente ante los tribunales que no había sido así, y las supuestas revisiones «independientes» de lo sucedido afirmaron que nadie más que el Oficial 2 sabía lo que había ocurrido y que él lo había olvidado.
- Hubo «fallos graves y sistemáticos en la actuación del MI5» a lo largo de todo el caso.
El caso gira en torno a un informante del MI5 conocido como Agente X, un misógino neonazi extranjero que utilizó su cargo en el servicio de seguridad como instrumento de abuso.
Controlaba por la fuerza a su pareja británica, conocida con el alias de Beth, y la atacaba con un machete. Posteriormente, el MI5 le ayudó a viajar al extranjero para continuar con su labor de inteligencia mientras estaba bajo investigación policial.
El gobierno demandó a la BBC en 2022 en un intento fallido de bloquear nuestra investigación sobre X, pero logró que se le concediera el anonimato legal. Posteriormente, Beth demandó al MI5 ante el Tribunal de Poderes de Investigación (IPT) y, en 2024, solicitó una revisión de un fallo ante el Tribunal Superior.
Argumentando a favor del secreto en los tres tribunales, el servicio de seguridad declaró ante los jueces que siempre se había ceñido a su política de no denunciar y que nunca había informado a nadie sobre si X era un agente, incluyéndome a mí, el periodista de la BBC que lo había investigado. Esto se expuso ante los tribunales mediante una declaración jurada de un alto funcionario, un subdirector identificado como Testigo A.
Los tribunales aceptaron los argumentos del MI5. Esto significó que a Beth y a todos los demás se les prohibió saber oficialmente que X era un agente y se les negó el acceso a las pruebas clave. Quedó en una clara desventaja y podría haber perdido el caso.
Nuestras autoridades deben tener tolerancia cero ante la violencia masculina contra las mujeres. Siempre es inaceptable, y más aún cuando quienes ostentan el poder la permiten.
«Lo que el informe de hoy me sugiere una vez más es que instituciones como el MI5 siempre protegen a los suyos», dijo Beth el jueves.
Tras la decisión judicial, a finales de 2024, impugné al MI5 y afirmé que habían mentido ante los tribunales. El MI5 mantuvo con vehemencia su postura de que el acuerdo de no denunciar delitos graves se había mantenido hasta que presenté pruebas que demostraban su falsedad, incluyendo una grabación de una de las llamadas con el agente número 2.
A raíz de las revelaciones de la BBC, publicadas en febrero de 2025, Sir Ken pidió disculpas por las pruebas falsas.
Posteriormente se llevaron a cabo dos investigaciones oficiales que absolvieron al MI5 y a sus agentes de cualquier irregularidad deliberada, alegando que las pruebas falsas se debieron a errores y fallos de memoria. En una de las investigaciones se afirmó falsamente que otras personas del MI5 desconocían que el Agente 2 había abandonado el caso NCND.
Pero, en julio de 2025, un panel de jueces superiores del Tribunal Superior dictaminó que las investigaciones llevadas a cabo por el MI5 adolecen de «graves deficiencias procesales» y que «no podemos confiar en sus conclusiones».
La nueva investigación de Sir John Goldring , que duró 10 meses, ha arrojado una serie de conclusiones demoledoras. Sir John es el subdirector de la Oficina del Comisionado de Poderes de Investigación (IPCO), el organismo de control y regulación del MI5.
El MI5 presentó pruebas falsas, basadas en mentiras, ante tres tribunales. También engañó a la IPCO cuando examinó la gestión del MI5 respecto al Agente X y concluyó que el servicio se había apartado del acuerdo de no denunciar con la BBC, algo que el MI5 luego afirmó falsamente que no había ocurrido.
Descubre que el oficial 2, un espía de alto rango que trabajaba como director de comunicaciones del MI5, fue «deshonesto» en todo momento y siempre recordó sus «desviaciones exhaustivas del acuerdo de no denunciar» conmigo.
El informe indica que al principio se mostró evasivo con el oficial número 3 sobre si se había desvinculado de NCND, antes de asegurarles firmemente a sus colegas y abogados que no lo había hecho.
«No ha dicho la verdad. Ha mentido desde su primera conversación con el agente 3. Sus mentiras sentaron las bases de la versión falsa del MI5», concluye el informe.
Sir John determina que el agente 3, un agente experimentado que asumió la función de comunicaciones del agente 2, «tergiversó lo que el agente 2 le había dicho» en múltiples ocasiones mientras se preparaban las pruebas del MI5, un proceso que él supervisaba en gran medida. Sir John concluye que no actuó de buena fe.
El informe afirma: «Siguió sin pronunciarse sobre la incertidumbre inicial del agente 2 respecto al NCND. Como figura clave y de alto rango en estos sucesos, se mostró conforme con que las cosas siguieran su curso como hasta entonces. El agente 3 tiene una responsabilidad considerable en la perpetuación de la falsedad del MI5».
Sir John también concluye que el oficial 3 «neutralizó de hecho» al oficial del MI5 que dirigía el equipo encargado del agente X.
Ese equipo sabía que se había abandonado el protocolo NCND, lo cual también era evidente en los documentos internos, pero el jefe del equipo sintió que el oficial 3 lo había «vuelto a poner en su sitio» después de advertir a los altos mandos del MI5 sobre lo que realmente había sucedido.
El agente 3 había afirmado categóricamente que no había ocurrido, lo cual era totalmente falso. El informe concluye que no ha sido sincero respecto a las advertencias que recibió.
También demuestra que, en un correo electrónico interno, el agente 3 admitió que el hecho de que el MI5 engañara al tribunal de la manera entonces alegada constituiría el delito de perjurio.
Sir John también considera que el Testigo A, un subdirector del MI5 que hizo una serie de declaraciones ante los tribunales en nombre del MI5, «exageró» lo que sabía sobre el tema de NCND durante una reunión jurídica interna.
El informe concluye que una nota sobre lo que se dijo era «engañosa» y que, «en ese sentido, el Testigo A participó en la continua difusión del relato falso».
En lo que respecta a las supuestas revisiones exhaustivas del año pasado, que absolvieron al MI5 y a sus oficiales de cualquier irregularidad, Sir John concluye que no constituyeron una «revisión independiente» y que presentaban fallos fundamentales.
Un panel de magistrados del Tribunal Superior, incluida la Presidenta del Tribunal Supremo, deberá decidir si inicia un procedimiento por desacato contra alguna oficina del MI5 o contra el propio MI5. Dado que se ha constatado que se mintió, también existe la posibilidad de que se abra una investigación penal.