Un demoledor informe oficial ha revelado que el MI5 presentó pruebas basadas en «mentiras» ante tres tribunales mientras defendía a un espía neonazi violento cuyos abusos fueron descubiertos por la BBC.

El informe, elaborado por el subcomisionado de poderes de investigación, Sir John Goldring, critica duramente a varias figuras importantes del MI5 y a su organización.

Descubre que un alto cargo del MI5 mintió repetidamente, mientras que otro engañó a sus propios colegas y mintió sobre lo que le habían dicho.

Las conclusiones confirman la revelación de la BBC en febrero del año pasado de que el MI5 mintió a los tribunales , algo que el servicio de seguridad negó con vehemencia.

La investigación a cargo de Sir John fue ordenada por el primer ministro en septiembre, después de que el Tribunal Superior rechazara las explicaciones del MI5 sobre lo sucedido por considerarlas deficientes y poco fiables.

Su nuevo informe sumirá al MI5 en una crisis y podría dar lugar a un proceso por desacato al tribunal o incluso a una acusación penal.

«El MI5 reconoce sin reservas la gravedad de nuestros fallos en este proceso», declaró el director general del MI5, Sir Ken McCallum.

«Reitero mis disculpas anteriores a ambos tribunales por las pruebas incorrectas que se presentaron y por nuestra lentitud al reconocer lo sucedido.»