Una cajera veterana ha escaneado su última cesta de compra después de casi 30 años trabajando en un supermercado.

La bisabuela Olive Young, de 86 años, comenzó a trabajar en la sucursal Eagle Centre de Iceland en Derby hace casi tres décadas, antes de trasladarse a la tienda Littleover.

Ella dijo: «Si encuentras un trabajo que realmente te encanta, nunca volverás a trabajar.

He disfrutado cada minuto que he trabajado para ellos. No lo considero ir a trabajar, simplemente voy porque me gusta.

Tres mujeres y cuatro hombres se reúnen en un supermercado. Un hombre lleva un uniforme rojo de tienda, gorro de Papá Noel y sostiene una carta enmarcada. Otro hombre lleva una chaqueta negra de uniforme, gorro de Papá Noel, auriculares y un ramo de flores. Se ven estantes de comida detrás del grupo.

Título de la imagen,Los colegas y la gerencia le entregaron a la Sra. Young una carta de agradecimiento enmarcada, flores y regalos.

La mayoría de los turnos de la Sra. Young los ha pasado en las cajas, donde, según ella, disfrutaba charlando con los clientes, algunos de los cuales había atendido durante años.

«Sé más sobre algunos de ellos que sobre mí misma. Son como amigos», dijo.

Su manager, Ian McCamely, dijo que estaba triste de ver a la Sra. Young partir y recordó una ocasión el año pasado cuando ella le pidió a su médico un certificado médico después de romperse el tendón de Aquiles.

«El médico se rió pensando que estaba bromeando», añadió.

«Ella regresó al trabajo más rápido que estos futbolistas de la Premier League cuando tienen una lesión del ligamento cruzado anterior».

Un hombre y una mujer están sentados en el pasillo de un supermercado. El hombre de la izquierda lleva un gorro de Papá Noel, una chaqueta negra de uniforme de taller y auriculares. La mujer tiene el pelo blanco, gafas, pendientes de bolas, un jersey navideño blanco y un chaleco negro de uniforme de taller. Están sentados frente a congeladores horizontales llenos de comida, pancartas y estantes de comida.

Título de la imagen,El gerente de la tienda, Ian McCamley, dijo que cree que algunos de los clientes entran a la tienda solo para ver a la Sra. Young.

La gerente de área, Tara Connington, dijo: «Es increíble y que siga trabajando después de la edad de jubilación es simplemente extraordinario».

La Sra. Young recibió una carta de agradecimiento enmarcada, flores y regalos por parte de la gerencia regional en su último turno.

Ella planea pasar su jubilación disfrutando de actividades artesanales, ya que ha tejido amapolas para la Legión Real Británica durante muchos años.