Voluntarios y antiguos mineros celebraron el 25 aniversario de un museo minero que narra la historia de la minería en Cornualles, con la inauguración de una estructura de castillete minero restaurada.

La estructura de 12 metros (39 pies) de altura se alza ahora en el horizonte de la mina King Edward (KEM) en Troon, cerca de Camborne. El administrador Peter Snodgrass afirmó que la cantidad de trabajo que los voluntarios dedicaron al proyecto fue «fabulosa».

Fue donada desde el emplazamiento de una mina cerca de Blackwater y ha sustituido a una estructura de castillete que se derrumbó en KEM en 1934.

Un castillete se sitúa sobre el pozo de la mina para elevar el mineral extraído a la superficie, permitiendo a los mineros entrar y salir de las galerías y dirigiendo aire fresco hacia el interior de la mina, disipando así los gases peligrosos.

Mina del rey Eduardo/ Toby Weller El castillete se ha colocado en la mina King Edward.

El coronel Sir Edward Bolitho, Lord-Teniente de Cornualles, develó una placa conmemorativa durante las celebraciones del sábado 11 de julio.

La mina KEM fue desarrollada como centro de entrenamiento por la Escuela de Minas de Camborne (CSM) en 1897 y funcionó como centro de enseñanza durante más de 100 años.

Snodgrass declaró a la BBC que la estructura recién erigida era «una de las últimas torres de ordeño de madera que quedaban en Cornualles y la primera que se erige en muchísimos años».