Voluntarios y antiguos mineros celebraron el 25 aniversario de un museo minero que narra la historia de la minería en Cornualles, con la inauguración de una estructura de castillete minero restaurada.
La estructura de 12 metros (39 pies) de altura se alza ahora en el horizonte de la mina King Edward (KEM) en Troon, cerca de Camborne. El administrador Peter Snodgrass afirmó que la cantidad de trabajo que los voluntarios dedicaron al proyecto fue «fabulosa».
Fue donada desde el emplazamiento de una mina cerca de Blackwater y ha sustituido a una estructura de castillete que se derrumbó en KEM en 1934.
Un castillete se sitúa sobre el pozo de la mina para elevar el mineral extraído a la superficie, permitiendo a los mineros entrar y salir de las galerías y dirigiendo aire fresco hacia el interior de la mina, disipando así los gases peligrosos.
El coronel Sir Edward Bolitho, Lord-Teniente de Cornualles, develó una placa conmemorativa durante las celebraciones del sábado 11 de julio.
La mina KEM fue desarrollada como centro de entrenamiento por la Escuela de Minas de Camborne (CSM) en 1897 y funcionó como centro de enseñanza durante más de 100 años.
Snodgrass declaró a la BBC que la estructura recién erigida era «una de las últimas torres de ordeño de madera que quedaban en Cornualles y la primera que se erige en muchísimos años».
Dijo: «Lo que lo hace especial es su historia».
‘Inestimable’
Entre el equipo de voluntarios se encontraba Mike May, quien fue aprendiz en Geevor en 1962 y ayudó a construir la estructura del cabezal de la mina.
KEM afirmó que su experiencia «resultó invaluable» para la restauración.
Los voluntarios dedicaron miles de horas de trabajo, incluyendo el desmontaje, la limpieza y la conservación de la mayor cantidad posible de la tela original de la estructura del cabecero para su reutilización.
Según KEM, también repararon e instalaron la estructura de madera, hormigonaron los cimientos y reconstruyeron la estructura según su diseño histórico para que, por primera vez en 92 años, el castillete pudiera erguirse «con orgullo» en el horizonte de Troon.
La estructura del castillete se construyó originalmente en Geevor, en el oeste de Cornualles, y se erigió en Cligga Head, cerca de St Agnes, en 1962.
Posteriormente fue trasladada a Nangiles, en la zona de Wheal Jane, cerca de Chacewater, y luego a Wheal Concord, cerca de Blackwater, en 1980.
Posteriormente, Cornish Firewood se hizo cargo del terreno, y su propietario, Jason Thomas, y su familia ofrecieron la estructura del molino en préstamo a largo plazo a KEM.
El presidente del consejo de administración de KEM, John McDonnell, dijo que el préstamo «nos ayuda a destacar la relación entre la minería subterránea y el mecanismo de extracción y el procesamiento del mineral en la planta de procesamiento, algo que nuestro museo demuestra tan acertadamente».
Añadió que el museo estaba buscando más voluntarios para desempeñar diversas funciones.