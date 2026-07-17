Dos hombres que llevaron a cabo un ciberataque que paralizó el servicio de transporte de Londres (TfL) cuando eran adolescentes han sido condenados a cinco años y seis meses de prisión cada uno.

Owen Flowers, de 18 años y natural de Walsall, y Thalha Jubair, de 20 años y natural del este de Londres, se declararon culpables en junio de haber perpetrado el ciberataque en 2024.

Se les describió como solitarios obsesionados con la informática que llevaron a cabo el ataque informático como parte del colectivo de ciberdelincuentes conocido como Scattered Spider.

El ciberataque interrumpió los servicios en línea de TfL durante meses, robó los datos personales de millones de personas y obligó a los 27.000 empleados de TfL a restablecer sus contraseñas en persona.

El Tribunal de la Corona de Woolwich escuchó que los delincuentes transmitieron en línea su ciberataque, que duró 16 horas.

La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA, por sus siglas en inglés) afirmó que el auge de los jóvenes hackers en el Reino Unido constituye una de las mayores amenazas para la ciberseguridad del país.

Flowers tenía 17 años y Jubair 18 cuando piratearon el sistema de la autoridad de transporte de la capital a las 17:00 del 31 de agosto.

Los mensajes de Telegram intercambiados entre ambos mostraban cómo alardeaban de haber accedido a la base de datos de TfL de personas con tarjetas Oyster.