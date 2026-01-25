El surcoreano Si-Woo Kim avanzó a una ventaja de un golpe sobre Scottie Scheffler y el adolescente Blades Brown después de la tercera ronda del American Express en California.

Kim, que está compitiendo por ganar el torneo por segunda vez, firmó un 66 para pasar a la cima de la tabla de clasificación con 22 bajo par después de una ronda que incluyó siete birdies y un bogey.

«No pensar en ganar ni en terminar, simplemente disfrutar la ronda», dijo Kim. «Ese es mi objetivo».

El estadounidense Scheffler, que hace su primera aparición en el PGA Tour de la temporada, y su compatriota de 18 años Brown, que se convertiría en el segundo ganador más joven de un evento del PGA Tour con una victoria, terminaron la ronda en 68.

El número uno del mundo, Scheffler, consiguió seis birdies y dos bogeys en su ronda, mientras que Brown firmó cinco birdies y un bogey.

«Creo que lo hice bastante bien», dijo Scheffler. «Sin duda, jugar con viento aquí es todo un reto. Solo tengo que estar un poco más afinado mañana».