Se está pidiendo a los pacientes que acudan a centros de tratamiento de urgencias, a sus médicos de cabecera o a las farmacias mientras se realizan las obras para renovar el suelo del servicio de urgencias de un hospital.

Las «obras esenciales» en la unidad de Urgencias del Hull Royal Infirmary comenzaron antes de lo previsto y tardarán unas ocho semanas en completarse, según informó el Hull University Teaching Hospitals NHS Trust.

El servicio seguirá funcionando con normalidad durante las obras, pero el equipo estará ubicado en la sala H36, que es más pequeña que su área actual.

«No se preocupen. Si nos necesitan, estamos aquí para ayudarles y pueden seguir accediendo al servicio acudiendo al departamento de urgencias como de costumbre», declaró la institución.

Los funcionarios añadieron que los servicios alternativos podrían estar «en mejores condiciones» para satisfacer las necesidades de los pacientes mientras se realizan las obras.

Añadieron que se daría prioridad a los pacientes de urgencias con mayor necesidad para recibir tratamiento.