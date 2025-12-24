Una niña de 11 años que trabajó en la película Wicked: For Good describió el rodaje con Ariana Grande como «muy emocionante».

Lily, que vive en la frontera entre Cambridgeshire y Norfolk, trabajó en la película en Elstree Studios en Hertfordshire en 2023.

Interpretó la canción Every Day More Wicked con Grande y otras estrellas, y aparece en el tráiler de la película.

Wicked: For Good se estrenó en noviembre de 2025 y ha recaudado 226 millones de dólares (178 millones de libras) en todo el mundo .

Fuente de la imagen,Imágenes universales Título de la imagen, Lily compartió una escena con Grande que apareció en el tráiler de la película.

Aspiraciones de actuación

La carrera actoral de Lily cuenta con el apoyo de su padre Malcolm, quien también es actor.

Si bien la escena de Lily no llegó a la versión cinematográfica (a pesar de usarse en el tráiler), ella espera que aparezca en la edición extendida.

Malcolm dijo: «La mitad de las escenas de la primera película que fueron cortadas terminaron en la versión extendida o en la segunda película, así que tengo esperanzas de que se utilicen».

Lily no ha dejado que eso la detenga. Acaba de terminar dos pantomimas, tiene un papel en la película de terror Pinocho Desatado y presta su voz a un personaje del videojuego The Fractured Vale.

Malcolm dijo que no es un padre agresivo y que Lily siempre tiene la última palabra sobre si acepta un trabajo como actriz.

«Creo que seguiré actuando cuando crezca porque lo encuentro muy divertido», dijo.

Fuente de la imagen,Suministrado Título de la imagen, Lily pasó un día filmando con Grande en Elstree Studios en Hertfordshire.

Malcolm agregó: «Podrías pasar toda tu vida y no tener una oportunidad como la que tuvo Lily.

«Fue absolutamente increíble cuando nos llegó la noticia de que había sido elegida para formar parte de la Brigada de Chicas.

Fue absolutamente increíble. Pensé: «Va a estar en un set de rodaje con grandes estrellas del cine».

Lily dijo que pudo hablar con Grande, a quien describió como «realmente agradable».

Fuente de la imagen,Reuters Título de la imagen, Grande en el estreno de Wicked: For Good en la ciudad de Nueva York

Lily dijo que uno de los momentos más destacados del proceso de filmación fue cuando le probaban el vestuario y le peinaban y maquillaban, pero no disfrutó de los comienzos tempranos.