Un traficante de personas que formaba parte de una banda que traficaba con inmigrantes en remolques de camiones ha sido encarcelado, mientras que otro hombre ha recibido una sentencia suspendida.

Ta Quang Duc, de 36 años, fue declarado culpable de traficar con 22 personas en 16 ocasiones entre agosto y septiembre de 2020.

Según la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA), la banda a la que pertenecía utilizaba redes sociales encriptadas para comunicarse mientras trasladaban personas en ferry o a través del Túnel del Canal de la Mancha.

Ta, residente de Norton Road en Reading, fue condenado a ocho años de prisión por tráfico de personas y blanqueo de dinero, mientras que Sarfaraz Sardarzehi, de 58 años, recibió una sentencia suspendida de dos años después de que un jurado determinara que había colaborado en tres ocasiones.

Ta fue arrestado cerca de Leatherhead, en Surrey, mientras viajaba para pagar 56.000 libras esterlinas a sus cómplices en Kent.

Sardarzehi, residente de Southwark en Londres, fue arrestado en un automóvil con hombres que, según admitió, eran inmigrantes ilegales y que, según los investigadores, estaban vinculados a los pagos de Ta.

Un portavoz de la NCA declaró que los migrantes a quienes la pareja ayudó a introducir de contrabando pagaron importantes sumas de dinero por las travesías y fueron alojados en casas de seguridad, principalmente en Bélgica, hasta que hubo espacio disponible en un camión.

Según añadió el portavoz de la NCA, la banda utilizaba en sus redes sociales cifradas términos coloquiales como «hermanos», «pollo», «cerdo» o «cosas» para referirse a los inmigrantes; «perros» para referirse a la policía; y «caballos» para referirse a los vehículos.