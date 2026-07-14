El gobierno galés de Plaid Cymru afirma haber presentado su «propuesta final» al Partido Laborista para llegar a un acuerdo que permita aprobar su presupuesto suplementario el martes.

La nueva propuesta prevé la asignación de 120 millones de libras esterlinas durante los próximos tres años a alumnos con necesidades educativas especiales (NEE), pero el Partido Laborista ha estado insistiendo en que se gasten 100 millones de libras esterlinas de inmediato.

El Senedd votará los planes de gasto el martes por la noche. El gobierno se enfrenta a la derrota sin un acuerdo, ya que el número de diputados de Plaid Cymru en el Senedd no constituye una mayoría.

Los diputados laboristas del Senedd (Parlamento irlandés) tienen previsto debatir la última oferta antes de decidir su postura.

Este es el último de una serie de intercambios entre las dos partes, mientras la aprobación de los planes de gasto del nuevo gobierno galés pende de un hilo.

En una carta dirigida el lunes al líder interino del Partido Laborista galés, Ken Skates, el primer ministro Rhun ap Iorwerth afirmó que el gobierno estaría dispuesto a invertir 120 millones de libras esterlinas directamente en la provisión de servicios de alfabetización en necesidades educativas especiales durante los próximos tres años.

Dijo que garantizaría «un fortalecimiento sostenido de la provisión de ALN y la construcción de la sostenibilidad necesaria».

«Sin embargo, en aras de la transparencia, debo recalcar que no será posible destinar fondos adicionales a ALN sin la aprobación del presupuesto suplementario», añadió ap Iorwerth.