El gobierno galés de Plaid Cymru afirma haber presentado su «propuesta final» al Partido Laborista para llegar a un acuerdo que permita aprobar su presupuesto suplementario el martes.
La nueva propuesta prevé la asignación de 120 millones de libras esterlinas durante los próximos tres años a alumnos con necesidades educativas especiales (NEE), pero el Partido Laborista ha estado insistiendo en que se gasten 100 millones de libras esterlinas de inmediato.
El Senedd votará los planes de gasto el martes por la noche. El gobierno se enfrenta a la derrota sin un acuerdo, ya que el número de diputados de Plaid Cymru en el Senedd no constituye una mayoría.
Los diputados laboristas del Senedd (Parlamento irlandés) tienen previsto debatir la última oferta antes de decidir su postura.
Este es el último de una serie de intercambios entre las dos partes, mientras la aprobación de los planes de gasto del nuevo gobierno galés pende de un hilo.
En una carta dirigida el lunes al líder interino del Partido Laborista galés, Ken Skates, el primer ministro Rhun ap Iorwerth afirmó que el gobierno estaría dispuesto a invertir 120 millones de libras esterlinas directamente en la provisión de servicios de alfabetización en necesidades educativas especiales durante los próximos tres años.
Dijo que garantizaría «un fortalecimiento sostenido de la provisión de ALN y la construcción de la sostenibilidad necesaria».
«Sin embargo, en aras de la transparencia, debo recalcar que no será posible destinar fondos adicionales a ALN sin la aprobación del presupuesto suplementario», añadió ap Iorwerth.
Si el Senedd rechaza el presupuesto suplementario, los ministros tendrían la opción de presentar una propuesta modificada durante el receso de verano, si se aprueba, o en otoño.
Hasta que se aprueben los planes, el gobierno mantendrá los planes de gasto ya establecidos.
La carta de Ap Iorwerth también indicaba que el gobierno galés se enfrentaba a presiones presupuestarias de 333 millones de libras esterlinas solo en el Servicio Nacional de Salud de Gales (NHS).
El presupuesto suplementario actual ha dejado sin asignar 247 millones de libras esterlinas para gastos corrientes.
Un análisis reciente realizado por el Centro de Gobernanza de Gales en la Universidad de Cardiff sugiere que, incluso si todo el dinero no asignado se gastara en el Servicio Nacional de Salud (NHS), seguiría siendo menos de la mitad del aumento promedio anual histórico para el servicio de salud.
El gobierno galés publicó su presupuesto suplementario el mes pasado, con 100 millones de libras esterlinas adicionales para intentar reducir las listas de espera del Servicio Nacional de Salud (NHS), 55 millones de libras esterlinas para la ampliación del programa estrella de guarderías y 40 millones de libras esterlinas para reparaciones escolares .
El jueves, ap Iorwerth afirmó que era «una petición del Partido Laborista» aprobar el presupuesto porque los ministros estaban trabajando bajo estrictas restricciones financieras.
El Partido Laborista ya había rechazado una oferta de 40 millones de libras esterlinas anuales por ALN durante dos años.
El portavoz de finanzas del Partido Laborista, Huw Thomas, declaró a la BBC Gales que «no era suficiente» y que el Partido Laborista votaría en contra del presupuesto «tal como está».
La petición de 100 millones de libras esterlinas ha recibido el apoyo de los líderes laboristas de los consejos municipales galeses y de algunos sindicatos de profesores.
Una fuente de alto rango del Partido Laborista dijo: «De no ofrecer nada por ALN hace una semana, Plaid Cymru ofrece mermelada mañana y en adelante, pero necesitamos 100 millones de libras ahora, no en un futuro incierto».
El partido Reformista y los Conservadores Galeses afirman que no han mantenido conversaciones con ellos, y se espera que ambos partidos voten en contra de los planes.
Un presupuesto suplementario permite al gobierno realizar cambios durante el año en sus planes presupuestarios anuales.
Este año es diferente porque el presupuesto anual se elaboró cuando el Partido Laborista estaba en el poder en Cardiff Bay.
El presupuesto suplementario fue publicado por el gobierno liderado por Plaid Cymru después de que el partido ganara las elecciones de mayo.
Se considera un primer indicio de cómo Plaid Cymru priorizará el gasto y una primera prueba de si es capaz de llegar a acuerdos con otros partidos.