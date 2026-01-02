El técnico del Tottenham Hotspur, Thomas Frank, estaba furioso después de que su equipo cayera 2-1 en casa ante el Liverpool el 20 de diciembre.

Los Spurs vieron a Xavi Simons expulsado en una revisión del árbitro asistente de video (VAR) por una falta sobre Virgil van Dijk.

Frank también consideró que el segundo gol del Liverpool debería haber sido anulado por un empujón de Hugo Ekitike a Cristian Romero.

El capitán de los Spurs, Romero, fue expulsado por segunda tarjeta amarilla en el tiempo añadido.

El Panel de Incidentes Clave de Partidos de la Premier League emitió veredictos unánimes de que la tarjeta roja a Simons y el gol de Ekitike fueron correctos.

En el incidente de Ekitike, se afirmó que «no hay suficiente contacto para considerar una falta, en particular dado el alto umbral para penalizar el contacto».

La segunda amarilla de Romero fue confirmada en el 4-1.

El intento del central Micky van de Ven de bloquear el disparo al arco de Alexander Isak, que provocó que el delantero del Liverpool se rompiera la pierna, no fue considerado una infracción que merezca tarjeta roja y que el panel debe considerar como un incidente clave del partido.