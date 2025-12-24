A los jugadores de rugby que alegan haber sufrido lesiones cerebrales durante sus carreras se les ha denegado el permiso para apelar contra una decisión que les ordena proporcionar todos sus registros médicos.

Más de 1.100 jugadores, tanto de la liga como de la unión , afirman que padecen afecciones como demencia, Parkinson y enfermedad de la neurona motora debido a los impactos repetidos sufridos a lo largo de sus carreras.

Acusan a World Rugby, la Rugby Football Union (RFU), la Welsh Rugby Union (WRU), la Rugby Football League (RFL) y otras entidades de no protegerlas de los riesgos. Los organismos rectores niegan cualquier responsabilidad.

En una audiencia anterior, Susan Rodway KC, representante de los jugadores, dijo que la orden de proporcionar registros médicos era «imposible, onerosa y costosa».

Pero un juez del Tribunal Superior rechazó la apelación, afirmando que la orden «no es desproporcionada, opresiva, irracional o legalmente perversa».

Rylands Garth, el bufete de abogados que lleva el caso, dijo que está agradecido con el juez por brindar claridad y que cumplirá con las órdenes del tribunal.

El juez Dexter Dias dijo que las órdenes emitidas en febrero de 2024 y 2025 que requerían que los demandantes entregaran registros médicos y todos los documentos de las pruebas neurológicas eran proporcionadas y necesarias para gestionar el litigio.

World Rugby, la RFU y la WRU dijeron en una declaración conjunta que «el bienestar de los jugadores sigue siendo una prioridad central para el rugby y no nos quedaremos de brazos cruzados en este aspecto».

La RFL agregó: «Deseamos reiterar el compromiso inquebrantable y de larga data de la RFL con la seguridad y el bienestar de los jugadores en todos los niveles de la liga de rugby y con las mejoras continuas y respaldadas por la ciencia que se han adoptado en el manejo, la educación y la prevención de las conmociones cerebrales y las lesiones en la cabeza.

«Seguiremos aprovechando la evidencia médica y la investigación en constante evolución para mejorar nuestro enfoque en beneficio de todos los que aman y participan en el deporte».

Steve Thompson, Mark Regan y Phil Vickery -parte del plantel inglés que ganó la Copa Mundial de Rugby 2003-, las ex estrellas de Gales Gavin Henson, Colin Charvis y Ryan Jones y el ex medio scrum de Inglaterra, Gran Bretaña y los Lions Harry Ellis se encuentran entre quienes buscan daños y perjuicios de World Rugby, la RFU y la WRU.

En noviembre, se confirmó que los exjugadores de los British and Irish Lions Lee Byrne y Phil Greening se habían unido a la demanda por conmoción cerebral.

En su declaración conjunta, los órganos rectores dijeron: «La sentencia expresó preocupación por el hecho de que se ha producido una grave erosión de la confianza del tribunal en la forma en que se ha llevado a cabo el proceso de divulgación, y señaló que la divulgación efectiva y justa de los documentos pertinentes era ‘indispensable’ en el contexto del caso.

«Por lo tanto, muchos actores en el caso corren el riesgo de que sus reclamaciones sean desestimadas».

La Autoridad de Regulación de Abogados está investigando a Rylands Garth por las afirmaciones del ex abogado de Inglaterra, Will Green, de que la firma intentó presionarlo para que se uniera a la acción a pesar de que obtuvo un segundo diagnóstico independiente que no mostraba signos de lesión cerebral.

Está previsto que el caso sea revisado nuevamente en marzo de 2026.