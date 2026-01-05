Joe Root y Harry Brook controlaron el ataque de todo ritmo de Australia con una serie ininterrumpida de 154 carreras el domingo para rescatar a Inglaterra y darles la ventaja después de un primer día afectado por la lluvia en la quinta y última prueba Ashes.

Bateando después de que el capitán Ben Stokes ganara el sorteo en un Sydney Cricket Ground con entradas agotadas, llevaron a los turistas a 211-3 cuando la mala luz obligó a los jugadores a abandonar el campo justo antes del té.

La lluvia posterior y el riesgo de rayos hicieron que no fuera posible seguir jugando, y los tocones se cancelaron una hora antes.

Root no estaba fuera 72 y Brook en 78 después de unirse con Inglaterra tambaleándose en 57-3 después de los wickets de Ben Duckett (27), Zak Crawley (16) y Jacob Bethell (10) antes del almuerzo.

Los dos mejores bateadores del mundo comenzaron a contraatacar en un campo de bateo decente que proporcionaba poco movimiento a los lanzadores.

Ambos lograron duros medios siglos y, con oscuras nubes de tormenta acechando, mantuvieron el marcador avanzando a un ritmo rápido.

«Estamos en muy buena posición, obviamente tres puntos abajo al final del partido», dijo Brook.

«Esperamos que podamos aprovecharlo al máximo de cara al mañana.

«Fue un buen lanzamiento», añadió.

«Cuando entré por primera vez, sentí que el rebote era bastante pronunciado. Pero luego empezó a bajar un poco y a volverse más lento, y en general, se siente como un buen wicket».