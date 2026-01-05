ESTIMADO LECTOR: ¿Está adquiriendo y perfeccionando habilidades para satisfacer las crecientes necesidades de los empleadores en el nuevo año?

Atención a la brecha: la falta de habilidades. Los empleadores tienen dificultades para cubrir puestos clave debido a la continua escasez de mano de obra cualificada. Según el informe del Centro de Educación y Fuerza Laboral de la Escuela McCourt de Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown, «Quedándose atrás: Cómo la escasez de habilidades amenaza los empleos del futuro», se prevé que, entre 2024 y 2032, 18,4 millones de trabajadores con experiencia se jubilarán. Esta cifra supera significativamente a la de los trabajadores más jóvenes que se incorporan al mercado laboral, ambos grupos demográficos con educación postsecundaria.

Además, el centro determinó que se necesitarán 5,25 millones de trabajadores con educación postsecundaria en todo el país hasta 2032. El informe indicó: “Hasta 2032, el mayor déficit proyectado de trabajadores en todos los niveles de logro educativo será en ocupaciones gerenciales”.

A continuación se presentan varias habilidades que se pueden desarrollar para llenar el vacío que es fundamental para tener éxito en ocupaciones gerenciales.

El liderazgo centrado en el ser humano implica empatía, inteligencia emocional y el fomento de entornos de trabajo psicológicamente seguros, especialmente entre equipos híbridos y remotos. Según el informe «El Futuro del Empleo» del Foro Económico Mundial, publicado en enero pasado, el liderazgo y la influencia social y la gestión del talento se encuentran entre las 10 habilidades de más rápido crecimiento.

Claro, el núcleo del liderazgo involucra a la gente de gestión, pero otro componente además de los procesos (y la política) son las interfaces con la tecnología: la alfabetización en IA.

Según el informe «Perspectivas de la Fuerza Laboral 2026» de Bright Horizons , el 79 % de los trabajadores considera que debe aprender nuevas habilidades, y muchos afirman que esto se debe a la IA. Sin embargo, existe una «brecha crítica de adopción»: los directivos no están preparados para liderar esta revolución. El informe indicó que las organizaciones que invierten en el desarrollo de sus empleados, tanto en habilidades blandas como técnicas, superarán a sus competidores en cuanto a adaptabilidad e innovación.

Considerando que lo único constante es el cambio, por muy cliché que suene, la gestión adaptativa del cambio es una habilidad crucial que se debe poseer y demostrar durante las entrevistas de trabajo. Se trata de la capacidad de liderar equipos a través del cambio para controlar su incomodidad y resiliencia, y así navegar por nuevos territorios a medida que las estrategias empresariales y las organizaciones evolucionan, centrándose en la moral y el compromiso de maneras que no provoquen agotamiento ni rotación del personal.

Según el informe de Gartner «Principales tendencias de RR. HH. y prioridades de los directores de recursos humanos para 2026 «, «El cambio se ha vuelto ingobernable». En lugar de que los directivos lo vean como algo puntual, deberían tratarlo como un ejercicio de memoria muscular diario, similar a un swing de golf. Ese swing se intenta dominar mediante la práctica constante y repetitiva hasta que se convierte en un reflejo más instintivo.