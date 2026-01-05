Hay dos cambios para el Tottenham: Ben Davies hará su primera titularidad de la temporada, mientras que Mathys Tel sustituye a Joao Palhinha.
Tottenham XI: Vicario, Richarlison, Tel, Gray, Romero (c), Kudus, Pedro Porro, Odobert, Bentancur, Davies, van de Ven.
Suplentes: Kinsky, Dragusin, Danso, Spence, Bergvall, Palhinha, Williams-Barnett, Kolo Muani, Scarlett.
Sunderland se mantiene sin cambios.
Sunderland XI: Roefs, Hume, Mukiele, Alderete, Cirkin, Xhaka, Geertruida, Le Fée, Adingra, Mayenda, Brobbey.
Suplentes: Patterson, O’Neil, Ballard, Hjelde, Neil, H.Jones, Tutierov, Mundle, Rigg.