Se están realizando importantes obras de remodelación en el Crematorio de Inverness con el objetivo de cumplir los objetivos de emisiones del gobierno del Reino Unido.

Se instalarán crematorios modernos, se remodelará la pequeña capilla y se construirá una ampliación para albergar nuevos hornos y un sistema de filtración conocido como planta de abatimiento. También se realizarán mejoras en la capilla principal.

El Consejo de Highland dijo que las mejoras proporcionarán crematorios más eficientes y mejorarán la calidad general de las instalaciones.

Está previsto que el proyecto esté finalizado a finales de 2026.

Durante las reformas, el tiempo de servicio en la capilla se reducirá a tres por día.

Se aumentará el número de espacios disponibles para cremación directa, sin embargo, el Consejo de Highland ha dicho que en ciertas etapas del proyecto, la capacidad general puede limitarse a cinco cremaciones por día.