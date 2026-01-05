Treinta y cinco casas construidas en el sitio de una antigua oficina gubernamental estarán disponibles para compradores primerizos, dijeron los desarrolladores.

La Jersey Development Company ha presentado modificaciones a su solicitud de planificación para transformar el edificio de oficinas de South Hill en 139 apartamentos en un desarrollo llamado Westward cerca de la costa, con 35 para compradores primerizos a través de capital compartido.

A los compradores locales que compran por primera vez se les darán citas para discutir el plan para algunos de los apartamentos de uno y dos dormitorios antes de que salgan a la venta en febrero.

Bajo el esquema de capital compartido, los compradores adquieren el 75% de la propiedad y Jersey Development Company conserva el 25% restante.

La empresa promotora afirmó que «subir al nivel inmobiliario puede ser un desafío».

El plan también incluye un jardín en el patio encima de un estacionamiento para 70 vehículos y almacenamiento para 220 bicicletas.

Los desarrolladores también planean remodelar el antiguo cuartel militar catalogado de Grado 4 en el sitio, así como demoler el edificio del departamento de planificación del gobierno que cerró en 2019.