Se ha convertido en un dilema habitual para los padres durante las vacaciones: ¿cuánto tiempo frente a la pantalla es aceptable?

Con las rutinas relajadas y las nuevas tecnologías al descubierto, es más tentador que nunca dejar que los niños usen sus dispositivos durante el período festivo, con los padres atrapados entre evitar la culpa por las pantallas y las realidades de la vida moderna.

Varias organizaciones en Gales han sugerido relajar las reglas familiares en Navidad, mientras que la comisionada para la infancia de Inglaterra, Dame Rachel de Souza, pidió recientemente a los padres que apaguen sus teléfonos para dar un buen ejemplo.

Pero Lucy Theo, psicoterapeuta, consejera y madre, insta a los padres a resistir la idea «santurrona» de que las pantallas son inherentemente dañinas.

Un informe publicado por el regulador Ofcom a principios de este mes destacó las preocupaciones que tenían los niños sobre los impactos negativos del tiempo interminable frente a la pantalla y la «podredumbre cerebral».

Se descubrió que los niños de entre ocho y catorce años pasan un promedio de casi tres horas en línea cada día, y que hasta una cuarta parte de ese tiempo transcurre entre las 21:00 GMT y las 05:00.

Pero Lucy dijo: «Existe esta narrativa… sobre cómo nuestros hijos se están convirtiendo en completos adictos a la dopamina.

«Pero, en realidad, debemos dejar de decir simplemente ‘es demasiado’ y comprender qué les aportan las pantallas a los niños y cómo aprovecharlo».

Lucy sostiene que las vacaciones festivas a menudo aumentan la necesidad de los niños de conexión social digital y se han convertido en «un salvavidas vital» para los niños mayores que de otro modo se sentirían aislados de sus amigos de la escuela y de la rutina.

Lauren, madre de dos hijos, de Cardiff, está de acuerdo.

Ella dice que el tiempo frente a la pantalla es esencial para su hijo de seis años, que está esperando una evaluación de autismo.

«Es una herramienta realmente buena para mi hijo porque le ayuda con la transición del tiempo de juego activo al tiempo de inactividad», explica.

«Es una cosa que él sabe constantemente… puede ver el mismo programa… es simplemente algo que es consistente».

Dos niños están sentados sobre una escultura de madera de un topo. La niña lleva una gorra de béisbol y un vestido veraniego de flores. El niño lleva un polo beige y pantalones cortos a juego.

Fuente de la imagen,Imagen del colaborador

Título de la imagen,Lauren cree que la participación de los padres es clave para administrar el tiempo que su hijo Asaba y su hija Ava pasan en los dispositivos.

Lauren admite que las reglas se relajan más durante la Navidad porque «todo es caro… llueve y hace mal tiempo y, a veces, no tienen mucho que hacer».

Pero ella enfatiza la importancia de los controles parentales y agrega: «Creo que todos estos dispositivos tienen tantos controles parentales… Desactivé la búsqueda web y lo hice para que no pueda comprar cosas en las aplicaciones».

Para padres como Chelsey, de Newport, la clave para un hogar feliz no es sólo permitir pantallas, sino la estructura y el valor educativo.

Chelsey, madre de Jack, de cuatro años, y Maddox, de uno, utiliza un método de «temporizador e interruptor» para garantizar que la tecnología no se apodere de todo.