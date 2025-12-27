El presidente Donald Trump dice que Estados Unidos ha lanzado un importante ataque aéreo contra militantes de ISIS en el noroeste de Nigeria.
«El ejército de Estados Unidos ha lanzado una serie de ataques exitosos», dijo Trump.
El ejército estadounidense en África dijo más tarde que los ataques tuvieron lugar en el estado de Sokoto.
El presidente acusó al grupo de atacar y matar a cristianos inocentes en el país.
En su página de Verdad Social, Trump tuiteó el jueves por la noche que «bajo mi presidencia, nuestro país no permitirá que los extremistas islámicos tomen el poder».
¿Por qué hay acusaciones de asesinatos familiares en Nigeria?
El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha publicado un breve vídeo que muestra un ataque con misiles lanzado desde un barco militar.Imagen original,Departamento de Defensa de los Estados Unidos
Título de la imagen,El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha publicado un breve vídeo que muestra un ataque con misiles lanzado desde un barco militar.
Trump no dijo cuándo ocurrieron los asesinatos a los que se refería, pero también denunció una masacre de cristianos en Nigeria, un tema que ha sido fuente de controversia entre los activistas cristianos en Estados Unidos.
El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que estaba satisfecho con la cooperación y el apoyo brindados por el gobierno nigeriano.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria dijo que el ataque fue parte de un acuerdo de cooperación de seguridad con Estados Unidos.