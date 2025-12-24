Un hombre que violó a una mujer dormida en un camping cerca de Lincoln con el apoyo de su novia fue condenado a nueve años de cárcel.

Jonathan Stocks, de 48 años, de Sheffield, fue declarado culpable de violación tras un juicio en el Tribunal de la Corona de Lincoln.

Su entonces pareja, Kimberley Jowle, de 38 años, de Sheffield, fue condenada por ayudar en la violación y dos agresiones sexuales a la víctima durante la madrugada del 28 de mayo de 2023.

Fue condenada a cinco años de prisión.

También se dictó una orden de restricción que impedía a Stocks y Jowle ponerse en contacto con la víctima.

En una declaración de impacto leída por la víctima en el tribunal, ella dijo que los dos acusados ​​le habían robado la vida y la habían dejado económicamente paralizada debido a que no podía trabajar.

«Esto es lo que me hiciste», dijo. «No tengo seguridad, ni siquiera mientras duermo. Me despierto gritando, buscando, para ver si estás ahí».

«Me violaste, ahora me persigues», dijo.

Al dictar sentencia, la jueza Catarina Sjolin Knight describió a Stocks como la «fuerza impulsora», pero dijo que Jowle estaba «plenamente comprometido».

El detective Warwick Taylor dijo que la pareja había cometido «un crimen horrendo» y había sometido a la víctima a «una experiencia desgarradora».

«Tendrán que vivir con el impacto de este crimen por el resto de sus vidas, pero espero que estas sentencias les den una cierta sensación de cierre», añadió.

Tras concluir el caso, la víctima dijo que ya no permitiría que lo sucedido la definiera.

«Mañana seguiré adelante con mi vida», añadió.

