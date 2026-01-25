Israel ha extendido su prohibición sobre las operaciones de Al Jazeera Media Network por otros 90 días.

La orden, firmada por el ministro de Comunicaciones israelí, Shlomo Karahi, y anunciada el domingo, también prohíbe a las empresas de radiodifusión prestar sus servicios a la red en el país.

En mayo de 2024 , en el apogeo de la guerra genocida de Israel contra Gaza, el gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu votó a favor de cerrar las operaciones de Al Jazeera en Israel, semanas después de que el parlamento israelí aprobara una ley que permitía el cierre temporal de emisoras extranjeras consideradas una “amenaza a la seguridad nacional”.

En septiembre de ese año, las fuerzas israelíes también irrumpieron en las oficinas de Al Jazeera en la ciudad de Ramallah, en la Cisjordania ocupada, confiscaron equipos y documentos y cerraron las oficinas de la cadena.

En diciembre del año pasado, el parlamento israelí aprobó una extensión de la ley 2024 , también llamada “ley Al Jazeera”, por dos años más.

Walif al-Omari, jefe de la oficina de Al Jazeera en árabe para Jerusalén y Ramallah, dijo que la última decisión israelí se produjo nueve días después de que el Ministerio de Comunicaciones de Israel dijera que los servicios de seguridad y el ejército israelí seguían creyendo que las transmisiones de la cadena estaban «dañando la seguridad» de Israel.

En mayo de 2024, Al Jazeera acusó a Netanyahu de hacer “acusaciones calumniosas” contra la cadena y dijo que la supresión de la prensa libre por parte de Israel “contravenía el derecho internacional y humanitario”.

“Al Jazeera reitera que tales acusaciones calumniosas no nos disuadirán de continuar con nuestra cobertura audaz y profesional, y se reserva el derecho de tomar todas las medidas legales posibles”, dijo la cadena con sede en Qatar en un comunicado.

El primer ministro israelí Netanyahu y su ex ministro de Defensa Yoav Gallant son buscados por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra en Gaza.

Al Jazeera ha sido blanco de Israel durante años. En 2017, Netanyahu amenazó con cerrar su oficina en Jerusalén, y un misil israelí destruyó el edificio que albergaba su oficina en Gaza en 2021.

Muchos periodistas de Al Jazeera –y en varios casos, sus familias– estuvieron entre los más de 200 periodistas palestinos asesinados por Israel durante su guerra genocida en Gaza.

En mayo de 2022, la periodista de Al Jazeera Shireen Abu Akleh fue asesinada a tiros por soldados israelíes en la Cisjordania ocupada. Israel lo negó inicialmente, pero posteriormente admitió que existía una alta probabilidad de que uno de sus soldados hubiera asesinado a la periodista, conocida por sus reportajes sobre el terreno desde los territorios palestinos ocupados.