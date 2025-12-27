La modelo Holly Ramsay llegó a la Abadía de Bath para su boda con el nadador ganador de la medalla de oro olímpica, Adam Peaty.
Su padre, el chef de televisión Gordon Ramsay, estaba a su lado cuando entró a la histórica iglesia el sábado por la tarde, vistiendo una capa de seda blanca sobre su vestido, que parecía tener una larga cola y algunos detalles de encaje.
Más temprano ese mismo día, Gordon Ramsay, conocido por sus programas Hell’s Kitchen y Kitchen Nightmares, escribió en Instagram que «no podría estar más orgulloso de ser padre» y agregó: «Realmente tengo mucha suerte de poder acompañar a esta hermosa novia al altar y de tener un yerno increíble».
Varios invitados famosos, incluidos miembros de la familia Beckham, asistirán a la ceremonia en la que Holly, de 25 años, se casará con Peaty, de 30.
Según se informa, Peaty conoció a su prometida a través de su hermana Tilly mientras ambos eran concursantes de Strictly Come Dancing en 2021.
Holly Ramsay es influencer y defensora de la salud mental. En 2021, lanzó su podcast «21 & Over», dirigido a quienes luchan contra la ansiedad, la inseguridad, la salud mental y la creación de identidad en el mundo actual.
Ella es la segunda mayor de los seis hijos de Gordon y Tana Ramsay.
Peaty, de Staffordshire, que tiene seis medallas olímpicas a su nombre, tiene un hijo de cinco años de una relación anterior con la artista Eirianedd Munro.
El exfutbolista Sir David Beckham, su esposa, la diseñadora de moda Lady Beckham, y sus hijos menores Romeo, Cruz y Harper estuvieron entre los invitados famosos presentes.
La estrella de Dragons’ Den, Sara Davies, y el ex juez de MasterChef: The Professionals Marcus Wareing, quien anteriormente trabajó con Gordon Ramsay, también estuvieron entre la lista de invitados.