La modelo Holly Ramsay llegó a la Abadía de Bath para su boda con el nadador ganador de la medalla de oro olímpica, Adam Peaty.

Su padre, el chef de televisión Gordon Ramsay, estaba a su lado cuando entró a la histórica iglesia el sábado por la tarde, vistiendo una capa de seda blanca sobre su vestido, que parecía tener una larga cola y algunos detalles de encaje.

Más temprano ese mismo día, Gordon Ramsay, conocido por sus programas Hell’s Kitchen y Kitchen Nightmares, escribió en Instagram que «no podría estar más orgulloso de ser padre» y agregó: «Realmente tengo mucha suerte de poder acompañar a esta hermosa novia al altar y de tener un yerno increíble».

Varios invitados famosos, incluidos miembros de la familia Beckham, asistirán a la ceremonia en la que Holly, de 25 años, se casará con Peaty, de 30.

Según se informa, Peaty conoció a su prometida a través de su hermana Tilly mientras ambos eran concursantes de Strictly Come Dancing en 2021.

Holly Ramsay es influencer y defensora de la salud mental. En 2021, lanzó su podcast «21 & Over», dirigido a quienes luchan contra la ansiedad, la inseguridad, la salud mental y la creación de identidad en el mundo actual.

Ella es la segunda mayor de los seis hijos de Gordon y Tana Ramsay.

Peaty, de Staffordshire, que tiene seis medallas olímpicas a su nombre, tiene un hijo de cinco años de una relación anterior con la artista Eirianedd Munro.

Holly Ramsay llevaba una capa blanca hasta el suelo sobre su vestido de novia cuando entró a la iglesia [PA Media]

El exfutbolista Sir David Beckham, su esposa, la diseñadora de moda Lady Beckham, y sus hijos menores Romeo, Cruz y Harper estuvieron entre los invitados famosos presentes.

La madre de Holly, Tana Ramsay (derecha), fue fotografiada ingresando al lugar con un vestido verde esmeralda largo hasta el suelo [PA Media]

La estrella de Dragons’ Den, Sara Davies, y el ex juez de MasterChef: The Professionals Marcus Wareing, quien anteriormente trabajó con Gordon Ramsay, también estuvieron entre la lista de invitados.