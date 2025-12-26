Sean «Diddy» Combs solicitó a un tribunal de apelaciones que lo liberara de prisión y revocara su condena por dos delitos relacionados con la prostitución.

En una presentación judicial para una apelación acelerada, el abogado del magnate del rap argumentó que había sido sentenciado indebidamente y que la conducta que resultó en su condena no era de naturaleza criminal.

La abogada Alexandra Shapiro calificó la condena de 50 meses de prisión de Combs de «ilegal, inconstitucional y una perversión de la justicia». Solicitó a un tribunal de apelaciones que ordenara una nueva sentencia para Combs, en caso de que el tribunal decidiera no anular su condena en su totalidad.

La solicitud es el último intento de su equipo para reducir su sentencia o anular su condena.

El Distrito Sur de Nueva York, que procesó a Combs, se negó a hacer comentarios sobre la solicitud al Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito.

Los abogados de Combs habían dicho previamente que apelarían su sentencia y condena.

Los fiscales federales de Nueva York acusaron a Combs de usar su dinero, poder y la amenaza de violencia para obligar a las mujeres a tener encuentros sexuales no deseados.

Durante un juicio de alto perfil esta primavera, el jurado escuchó a dos exnovias de Combs, Cassie Ventura y una mujer que testificó como «Jane Doe». Afirmaron que Combs abusó de ellas y las obligó a participar en los llamados «freak-offs» con acompañantes masculinos.

El jurado declaró a Combs inocente de los dos cargos más graves: conspiración para cometer crimen organizado y tráfico sexual. Lo condenaron por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución.

En septiembre, tras su condena, Combs solicitó al juez Arun Subramanian que considerara su absolución o un nuevo juicio, alegando objeciones a la forma en que se utilizó la ley antiprostitución conocida como la Ley Mann para procesarlo. Esta solicitud no prosperó.

Antes de su sentencia, los abogados de Combs argumentaron que debía recibir una sentencia breve que equivaldría esencialmente al tiempo ya cumplido, una solicitud que habría allanado el camino para una pronta liberación. Sin embargo, la fiscalía solicitó al juez que condenara a Combs a prisión por al menos 11 años.

El juez federal de distrito Arun Subramanian condenó finalmente a Combs a más de cuatro años de prisión. Afirmó que consideraba las contribuciones de Combs a la sociedad y los testimonios de familiares y amigos, pero que «un historial de buenas obras no puede borrar tu historial».

La apelación de Combs argumenta que el juez Subramanian no siguió adecuadamente las pautas de sentencia al enviarlo a 50 meses de prisión.

Argumenta que el juez incumplió las nuevas directrices y consideró indebidamente la conducta por la que Combs había sido absuelto al formular su castigo. El escrito argumenta que el juez actuó como decimotercer jurado en el caso y califica la sentencia de «draconiana».

Antes de que el juez Subramanian emitiera su sentencia, Combs se disculpó con la Sra. Ventura y «Jane».

«Mis acciones fueron repugnantes, vergonzosas y repugnantes», dijo Combs. «Me perdí en el exceso, me perdí en mi ego».

Combs también enfrenta decenas de demandas civiles pendientes, que lo acusan de agresión sexual, violación y explotación sexual. Muchas de las demandas alegan que el rapero usó su fama y poder para silenciar a las acusadoras mediante amenazas. Algunas detallan acusaciones de que el rapero, o sus colaboradores, drogaban a personas en fiestas antes de las presuntas agresiones.

Los representantes de Combs han dicho repetidamente que «nunca agredió sexualmente ni traficó con nadie, hombre o mujer, adulto o menor».