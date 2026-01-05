Tus fotos de Escocia: 26 de diciembre – 2 de enero

Una selección de sus fotografías de Escocia enviadas entre el 26 de diciembre y el 2 de enero.

Jordan Cairney El sol brilla sobre las colinas y los campos, con vacas y ovejas visibles a lo lejos sobre la hierba.Jordania Cairney
Jordan Cairney tomó esta imagen de vacas y ovejas recibiendo alimentación festiva en Navidad en Boat of Garten.

Yvonne Macfarlane. Vista de la espalda de una nadadora en una esclusa en un día despejado y soleado. La nadadora tiene un tatuaje en la espalda y lleva un sombrero.Yvonne Macfarlane
Yvonne Macfarlane y su hija Erin encontraron el agua fría pero la iluminación hermosa cuando se dieron un chapuzón en Loch Lomond.
Ian Burns: Robin en primer plano, con una extensión de agua y montañas al fondo. El cielo es amarillo.Ian Burns
Un petirrojo pequeño y amigable en la cima de Dùn na Cuaiche, Inveraray, la mañana de Año Nuevo. Foto de Ian Burns.
Nicole Browning Campos y colinas cubiertos de escarcha blanca en un día frío, con un cielo rosadoNicole Browning
Nicole Browning y su prometido hicieron un viaje a Glen Coe, donde descubrieron lo que sintieron que era un paraíso invernal.
Colin Mackie Dos patos mandarines, de color naranja, azul y un tono púrpura/rojo, nadan a través del agua.Colin Mackie
Los patos mandarines del lago Lomond ofrecen una espectacular explosión de color durante el invierno, según Colin Mackie, quien tomó esta imagen.
Julie Bennett Una gran grúa en los muelles, elevándose hacia un cielo nubladoJulie Bennett
La grúa Titan en Clydebank era una vista imponente cuando Julie Bennett pasó junto a ella durante una carrera matutina.
Steve Allan. Atardecer que se asoma a través de un claro en las montañas. Las montañas y el primer plano están cubiertos de escarcha.Steve Allan
Steve Allan capturó la puesta de sol a través de las cadenas montañosas de Glen Coe.
Thomas Rowe Un sendero en el bosque, con el sol golpeando los árboles y la hierba.Thomas Rowe
Thomas Rowe quedó impresionado por el sol invernal mientras tomaba el camino hacia Plodda Falls mientras estaba en Tomich.
Sue Forrester. Ocho perros pasean juntos por un sendero boscoso. Todos llevan trajes navideños.Sue Forrester
Estos perros estaban sintiendo el espíritu festivo cuando Sue Forrester tomó esta fotografía en un viaje con su grupo de guardería.
Andy McKay. Paisaje helado. La hierba y los árboles están cubiertos de escarcha y hay niebla sobre los campos. El cielo está amarillo.Andy McKay
Andy McKay aprovechó un impresionante día de invierno para tomar esta fotografía de un Dunkeld helado y brumoso.
Walter Ritchie Un tren de vapor con un vagón verde para el conductor y varios vagones de pasajeros rojos, dobla la esquina mientras expulsa humo.Walter Ritchie
Walter M Ritchie, de Milngavie, estaba en el puente de la antigua estación de Broomhill cuando vio humo a la vuelta de la esquina y vio aparecer el tren Elf Express.
Ross Manson El guerrero durmiente de Arran - colinas que se asemejan a un humano dormido - bañado por la luz naranja de un atardecer o un amanecerRoss Manson
El guerrero dormido en Arran iluminado por la luz naranja del sol, tal como lo vio Ross Manson desde Cumbrae.
Annukka Kinnaird Barco cruzando un lago, dejando tras de sí un efecto de onda.Annukka Kinnaird
Annukka Kinnaird, de Cumbernauld, capturó este efecto dominó en el lago Katrine durante la excursión navideña anual de su familia. La foto fue tomada desde la cima del Ben A’an.
Alison Stewart: Atardecer con vistas a la bahía. El cielo, con diferentes tonos de rosa y morado, se refleja en el agua. También hay árboles y nubes.Alison Stewart
Alison Stewart capturó esta escena tranquila al atardecer el día de Año Nuevo en Pettycur Bay, Fife.
Mercado navideño de Edimburgo, con puestos, un carrusel iluminado en amarillo y una gran noria a lo lejos con luces verdes y rojas.Kevin Carr
El mercado navideño de Edimburgo iluminó el cielo nocturno cuando Kevin Carr pasó por allí.
Marie-Pierre Garroway Una mañana invernal a lo largo del río Clyde, con un cielo rosado, árboles escasos y césped con escarcha.María Pierre Garroway
Marie-Pierre Garroway capturó una tranquila mañana de invierno a orillas del Clyde, cerca de Glasgow Green.
Hannah Wallace Un pinzón comiendo de un comedero para pájaros, afuera de la ventana de alguien.Hannah Wallace
Un pinzón estaba disfrutando de un refrigerio antes del Año Nuevo en Dunoon, justo afuera de la casa de Hannah Wallace.
Fuegos artificiales de Julie Cooper en forma de corazón. Hay un escenario iluminado debajo.Julie Cooper
Julie Cooper fotografió este espectáculo de fuegos artificiales en forma de corazón durante el Hogmanay de Edimburgo desde el otro lado del agua, en Kinghorn, Fife. «Espero que sea un buen augurio para 2026», dijo.
Peter Xu Un lago que se ha congelado y ahora es hielo, con colinas en la distancia y un cielo azul claro arriba.Pedro Xu
Peter Xu vio cómo la ola de frío había dejado el lago de Rannoch Moor congelado.
Matthew Murray Una vista brumosa de un río, con luces del otro lado de la bahía iluminadas en la distancia.Matthew Murray
Matthew Murray, de Cambridge, estuvo recientemente de visita en Escocia con su hijo Fin cuando capturaron la vista del río Clyde desde la bahía de Cardwell.
Emma Williamson Estrella de mar azul en el fondo arenoso del océano entre rocas y guijarrosEmma Williamson
Emma Williamson comentó que el color de su piel coincidía con el de esta estrella de mar mientras nadaba en el mar de Burrastow, en las Islas Shetland. Dijo que hacía mucho frío, pero era hermoso.
Jill Ferguson Un salvavidas circular de color naranja en la orilla del río, con una gran grúa y una gran arena visibles a través del espacio en el centro del salvavidas.Jill Ferguson
El Clydeside de Glasgow, visto a través de un flotador y la cámara de Jill Ferguson.
Indran Raju Dos cisnes blancos en el agua, con sus cabezas y cuellos uno al lado del otro.Indran Raju
Una pareja de cisnes comunes lucía elegante la mañana de Navidad en el Parque Victoria de Glasgow. Enviado por Indran Raju.
Jim Fanning La sombra de una gran rueda en un edificio de viviendasJim Fanning
Una perspectiva diferente desde la noria de Edimburgo. Foto de Jim Fanning.
Lesley Stobie La luz anaranjada de un atardecer brilla sobre una playa y el mar, mientras cuatro siluetas caminan por ella.Lesley Stobie
Lesley Stobie capturó una puesta de sol el día de San Esteban en la playa de Ayr.
Derek Darkins Un río parcialmente congelado en un frío día de invierno, con un cielo despejado encima y colinas en la distancia.Derek Darkins
Derek Darkins estaba en una caminata invernal con amigos en Derrydarroch en Glen Falloch, cuando se encontraron con el río Falloch parcialmente congelado.
Pájaro ampelis acebo en vuelo con una baya en la bocaHolly Taylor
Holly Taylor recibió su primera visita del invierno de unos ampelis bohemios en Edimburgo.
Matt Gibbins Una vista aérea de An Teallach, una montaña, con nubes arremolinándose a su alrededor.Matt Gibbins
Matt Gibbins disfrutó de una caminata en An Teallach a pesar de lo que describió como condiciones bastante frías.
Montañas Alastair Nunn y colinas onduladas, con sol y niebla sobre ellasAlastair Nunn
Alastair Nunn sintió que el clima en Glenshee no podía decidirse, con sol, niebla y nubes visibles.
Georgina Maxwell. Un lago congelado con el sol abriéndose paso entre las nubes. Una silueta avanza por el lago.Georgina Maxwell
Georgina Maxwell tomó esta fotografía del lago Morlich congelado mientras su hijo dormía una siesta en su camioneta.

