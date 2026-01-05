Una selección de sus fotografías de Escocia enviadas entre el 26 de diciembre y el 2 de enero. Envíe sus fotos a scotlandpictures@bbc.co.uk. Asegúrese de cumplir con las normas de fotografía de la BBC, que puede consultar aquí . Asegúrese también de tomar sus fotografías de forma segura y responsable. Si envía una imagen, lo hace de acuerdo con los términos y condiciones de la BBC . Jordania Cairney Jordan Cairney tomó esta imagen de vacas y ovejas recibiendo alimentación festiva en Navidad en Boat of Garten. Asegúrese de que la fotografía que envíe sea suya y, si envía fotografías de niños, debemos tener el permiso por escrito de un padre o tutor de cada niño (un abuelo, una tía o un amigo no será suficiente). Colin Mackie Los patos mandarines del lago Lomond ofrecen una espectacular explosión de color durante el invierno, según Colin Mackie, quien tomó esta imagen. Julie Bennett La grúa Titan en Clydebank era una vista imponente cuando Julie Bennett pasó junto a ella durante una carrera matutina. Steve Allan Steve Allan capturó la puesta de sol a través de las cadenas montañosas de Glen Coe. Thomas Rowe Thomas Rowe quedó impresionado por el sol invernal mientras tomaba el camino hacia Plodda Falls mientras estaba en Tomich. Sue Forrester Estos perros estaban sintiendo el espíritu festivo cuando Sue Forrester tomó esta fotografía en un viaje con su grupo de guardería. Andy McKay Andy McKay aprovechó un impresionante día de invierno para tomar esta fotografía de un Dunkeld helado y brumoso. Walter Ritchie Walter M Ritchie, de Milngavie, estaba en el puente de la antigua estación de Broomhill cuando vio humo a la vuelta de la esquina y vio aparecer el tren Elf Express. Ross Manson El guerrero dormido en Arran iluminado por la luz naranja del sol, tal como lo vio Ross Manson desde Cumbrae. Annukka Kinnaird Annukka Kinnaird, de Cumbernauld, capturó este efecto dominó en el lago Katrine durante la excursión navideña anual de su familia. La foto fue tomada desde la cima del Ben A’an. Alison Stewart Alison Stewart capturó esta escena tranquila al atardecer el día de Año Nuevo en Pettycur Bay, Fife. Kevin Carr El mercado navideño de Edimburgo iluminó el cielo nocturno cuando Kevin Carr pasó por allí. María Pierre Garroway Marie-Pierre Garroway capturó una tranquila mañana de invierno a orillas del Clyde, cerca de Glasgow Green. Hannah Wallace Un pinzón estaba disfrutando de un refrigerio antes del Año Nuevo en Dunoon, justo afuera de la casa de Hannah Wallace. Julie Cooper Julie Cooper fotografió este espectáculo de fuegos artificiales en forma de corazón durante el Hogmanay de Edimburgo desde el otro lado del agua, en Kinghorn, Fife. «Espero que sea un buen augurio para 2026», dijo. Pedro Xu Peter Xu vio cómo la ola de frío había dejado el lago de Rannoch Moor congelado. Matthew Murray Matthew Murray, de Cambridge, estuvo recientemente de visita en Escocia con su hijo Fin cuando capturaron la vista del río Clyde desde la bahía de Cardwell. Emma Williamson Emma Williamson comentó que el color de su piel coincidía con el de esta estrella de mar mientras nadaba en el mar de Burrastow, en las Islas Shetland. Dijo que hacía mucho frío, pero era hermoso. Jill Ferguson El Clydeside de Glasgow, visto a través de un flotador y la cámara de Jill Ferguson. Indran Raju Una pareja de cisnes comunes lucía elegante la mañana de Navidad en el Parque Victoria de Glasgow. Enviado por Indran Raju. Jim Fanning Una perspectiva diferente desde la noria de Edimburgo. Foto de Jim Fanning. Lesley Stobie Lesley Stobie capturó una puesta de sol el día de San Esteban en la playa de Ayr. Derek Darkins Derek Darkins estaba en una caminata invernal con amigos en Derrydarroch en Glen Falloch, cuando se encontraron con el río Falloch parcialmente congelado. Holly Taylor Holly Taylor recibió su primera visita del invierno de unos ampelis bohemios en Edimburgo. Matt Gibbins Matt Gibbins disfrutó de una caminata en An Teallach a pesar de lo que describió como condiciones bastante frías. Alastair Nunn Alastair Nunn sintió que el clima en Glenshee no podía decidirse, con sol, niebla y nubes visibles. Georgina Maxwell Georgina Maxwell tomó esta fotografía del lago Morlich congelado mientras su hijo dormía una siesta en su camioneta.