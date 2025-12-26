El rey Carlos y la reina Camila asistieron a un servicio religioso el día de Navidad en Sandringham, con el príncipe y la princesa de Gales y otros miembros de la realeza a su lado. Multitudes emocionadas se reunieron afuera de la Iglesia de Santa María Magdalena, en Norfolk, para ver al Rey y su familia. Al Rey y a la Reina se unieron el Príncipe Guillermo y Catalina y sus tres hijos: el Príncipe Jorge, la Princesa Carlota y el Príncipe Luis. Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente príncipe Andrés, no estuvo presente, pero sus hijas, la princesa Beatriz y la princesa Eugenia, estuvieron presentes junto con sus maridos.

La Princesa Real y su hija Zara Tindall, con su familia, también asistieron, junto con el Duque y la Duquesa de Edimburgo. El servicio religioso de la mañana de Navidad es un gran evento en el calendario real, que reúne a la Familia Real para una aparición pública, con multitudes y fotógrafos capturando el momento. Personas de todo el Reino Unido, Europa y Estados Unidos hicieron cola desde las 21:00 en la víspera de Navidad para ver a la Familia Real el día de Navidad. Poco antes de las 11:00, la Familia Real llegó a la entrada de la iglesia y fue recibida por el Reverendo Canónigo Dr. Paul Rhys Williams. El servicio dentro de la iglesia fue retransmitido por altavoces a la multitud que estaba afuera, que esperaba la oportunidad de charlar con la familia real después.

Poco antes del mediodía, la Familia Real salió de la iglesia después del servicio y pasó tiempo con los miembros del público que se habían alineado en el césped afuera. Tres de los miembros más jóvenes de la realeza (el príncipe George, la princesa Charlotte y su hermano menor, el príncipe Louis) interactuaron con la multitud por su cuenta. Se pudo ver a los niños tomando tarjetas navideñas y flores de algunas de las personas presentes en la multitud, charlando con ellos y estrechándoles las manos. Catalina mantuvo conversaciones profundas con muchas personas mientras sostenía ramos de flores que le habían regalado. La familia real pasará la Navidad en su finca de Sandringham, que ha sido el lugar de reunión estacional habitual de la familia desde 1988.

Imágenes Getty La Princesa de Gales y la Princesa Charlotte caminaron hasta el servicio religioso de la mañana del día de Navidad.

Medios de comunicación de PA La princesa Beatriz asistió con su marido Edoardo Mapelli Mozzi

El servicio de Sandringham tendrá lugar horas antes de que el Rey pronuncie su tradicional mensaje navideño, filmado este año en la Abadía de Westminster. Esto sigue a sus «buenas noticias» a principios de este mes sobre su buena respuesta al tratamiento contra el cáncer. Se espera que el Rey hable sobre la «peregrinación» de la vida y las lecciones que puede enseñar sobre los temas de actualidad, en un mensaje transmitido a las 15:00 horas del día de Navidad.

Medios de comunicación de PA La princesa Eugenia caminó detrás del Rey junto a su esposo Jack Brooksbank.

Imágenes Getty El príncipe Guillermo, príncipe de Gales, y su esposa Catalina, princesa de Gales, llegan con sus hijos.

Medios de comunicación de PA El público se reunió para hacer cola en Sandringham desde las primeras horas de la mañana del día de Navidad.

En la víspera de Navidad, se transmitió el dueto de piano navideño pregrabado de Catalina y la Princesa Carlota desde el interior del Castillo de Windsor. La madre y la hija se sentaron juntas para tocar una pieza que conocen bien del compositor escocés Erland Cooper, para el concierto de villancicos de Catherine. El Palacio de Kensington había difundido el vídeo antes del programa con un video de Catherine y una persona entonces desconocida tocando el piano con el título «un dueto especial…».

0:34

Mira: Catherine y Charlotte interpretan un dueto de piano en Nochebuena