Se han puesto a la venta terrenos comunes en una ciudad de Kent y una organización benéfica local ha pujado por convertirlos en propiedad pública por primera vez.

Tunbridge Wells y Rusthall Commons constan de 256 acres (103 hectáreas) de bosques y brezales protegidos, con formaciones naturales de arenisca, incluidas Toad Rock y Wellington Rocks.

Los Commons han sido puestos a la venta por sus propietarios TargetFollow.

Los Amigos de Tunbridge Wells y Rusthall Commons (FTWRC) han lanzado una campaña para obtener promesas de apoyo que les permitan adquirir los Commons y gestionarlos para el beneficio de la comunidad.

Su ex presidente, John Barber, dice que quiere «que la zona pase a ser propiedad de la comunidad ya que, si bien existen fuertes protecciones, la propiedad comunitaria detendría futuros desarrollos para siempre».

Título de la imagen, El ex presidente de The Friends of Tunbridge Wells and Rusthall Commons, John Barber, quiere que la tierra sea propiedad comunitaria por primera vez.

El terreno en el borde del centro de la ciudad de Tunbridge Wells es el hogar de una gran cantidad de vida silvestre, incluidos gamos, tejones y murciélagos, y también alberga dos clubes de cricket y estacionamientos.

Uno de estos aparcamientos, Upper Pantiles en Major Yorks Road, ha sido objeto de una propuesta de remodelación para convertirlo en 104 apartamentos de lujo con más de 200 plazas de aparcamiento.

Para permitir esto, los propietarios de TargetFollow están ofreciendo intercambiar este terreno con un área de tamaño similar que no se encuentra dentro de Commons en Still Green en las afueras de Rusthall.

Roger Barton, tesorero de FTWRC, dice que cree que este es un obstáculo que debe superarse si se quiere seguir adelante con el desarrollo.

«Hay que demostrar que se trata de un terreno comparable, es necesario realizar muchas consultas y tiene que ser aprobado por el Secretario de Estado».

Título de la imagen, Roger Barton, tesorero de FTWRC, cree que se deben superar muchos obstáculos para que se lleve a cabo un desarrollo de viviendas en el estacionamiento de Upper Pantiles.

Barton dice que el folleto de ventas de TargetFollow muestra que los Commons tienen un ingreso anual de aproximadamente £150,000 por año que debe tenerse en cuenta en el precio de compra, pero el listado no indica un valor en el terreno.

«Estamos buscando compromisos de apoyo que nos permitan hacer una oferta creíble para adquirir las tierras comunes disponibles».