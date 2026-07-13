La Universidad de Aberdeen está investigando los comentarios publicados en redes sociales por un empleado sobre la muerte de la exdiputada Ann Widdecombe.
Heather Herbert, quien se cree que es desarrolladora web, publicó que era una «buena noticia» y que esperaba que fuera una «muerte extremadamente dolorosa».
La universidad indicó que el incidente, ocurrido antes de que la muerte del político fuera tratada como un presunto asesinato, está siendo investigado.
La policía escocesa afirmó que no se había cometido ningún delito en relación con los comentarios.
La exdiputada conservadora, de 78 años, fue hallada muerta el jueves en su domicilio de Haytor, en Devon, tras haber sufrido heridas graves.
Un hombre británico blanco de 28 años ha sido arrestado.
El activista trans Herbert se presentó como candidato por el Partido Laborista en Aberdeen Donside en las elecciones al Parlamento escocés de 2021, y por los Verdes en una elección parcial para el consejo municipal de Aberdeen en 2022.
Un portavoz de la Universidad de Aberdeen declaró: «La universidad está al tanto de las publicaciones en redes sociales realizadas por un miembro del personal en relación con la muerte de Ann Widdecombe y está revisando este asunto con carácter prioritario.»
«Los comentarios que se han compartido son exclusivamente responsabilidad de los autores y no representan la opinión de la Universidad de Aberdeen.»
«Las quejas dirigidas a cualquier miembro del personal se tramitan de forma confidencial a través de nuestros procesos establecidos.»
El rector, el profesor Peter Edwards, añadió: «Ann Widdecombe era una figura muy respetada tanto en el Parlamento de Westminster como en el Parlamento Europeo.»
«La Universidad de Aberdeen no tolera la violencia ni el comportamiento de odio en ninguna de sus formas.»
«Estamos al tanto del incidente y de las preocupaciones que se han planteado, y estamos investigando el asunto con la máxima prioridad.»
Un portavoz de la policía de Escocia dijo: «Hemos recibido informes relacionados con una publicación realizada en línea.
«La información ha sido evaluada y no se ha constatado ningún delito.»
BBC Scotland News ha intentado ponerse en contacto con Herbert para obtener sus declaraciones.
Widdecombe fue diputado conservador por Maidstone durante 23 años, desempeñando cargos ministeriales en el gobierno de John Major entre 1994 y 1997.
Tras su salida de la Cámara de los Comunes en 2010, Widdecombe participó ese mismo año en el programa Strictly Come Dancing de la BBC, y ocho años después quedó finalista en Celebrity Big Brother.
Se unió al Partido del Brexit en 2019, donde representó al suroeste de Inglaterra como eurodiputada desde 2019 hasta 2020.
Los familiares del exministro, y posteriormente portavoz de Reform UK, están recibiendo apoyo de agentes especializados.