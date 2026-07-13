La Universidad de Aberdeen está investigando los comentarios publicados en redes sociales por un empleado sobre la muerte de la exdiputada Ann Widdecombe.

Heather Herbert, quien se cree que es desarrolladora web, publicó que era una «buena noticia» y que esperaba que fuera una «muerte extremadamente dolorosa».

La universidad indicó que el incidente, ocurrido antes de que la muerte del político fuera tratada como un presunto asesinato, está siendo investigado.

La policía escocesa afirmó que no se había cometido ningún delito en relación con los comentarios.

La exdiputada conservadora, de 78 años, fue hallada muerta el jueves en su domicilio de Haytor, en Devon, tras haber sufrido heridas graves.

Un hombre británico blanco de 28 años ha sido arrestado.

El activista trans Herbert se presentó como candidato por el Partido Laborista en Aberdeen Donside en las elecciones al Parlamento escocés de 2021, y por los Verdes en una elección parcial para el consejo municipal de Aberdeen en 2022.