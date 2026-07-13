La policía australiana ha difundido imágenes grabadas con la cámara corporal de un hombre que asesinó al mochilero británico Peter Falconio, en un intento por conseguir que revelara la ubicación del cadáver.

Falconio, natural de Huddersfield, fue asesinado a tiros en un tramo remoto de carretera cerca de la localidad de Barrow Creek, en el Territorio del Norte, a unos 300 km al norte de Alice Springs, en julio de 2001.

El asesino Bradley Murdoch, de 67 años, murió en prisión el año pasado a causa de un cáncer de garganta, sin que se revelara el paradero de sus restos.

Las imágenes fueron difundidas por la policía del Territorio del Norte con motivo del 25 aniversario de su desaparición, y la fuerza policial afirmó que «mantiene su compromiso de llevar esta investigación hasta sus últimas consecuencias».

En el vídeo se puede oír a un agente de policía diciéndole a Murdoch: «Necesito que pienses si Peter Falconio era tu hijo… y si alguien sabía algo sobre dónde estaba su cuerpo».

Murdoch, vestido con un jersey verde de prisión, responde: «No sé nada al respecto».

Añade: «No te andes con rodeos porque te voy a cortar la palabra cada vez, ¿de acuerdo?»

«No sé nada. Llevo 22 años diciendo esto. No sé nada. Sigues haciéndome estas preguntas. No sé nada.»