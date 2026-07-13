La policía australiana ha difundido imágenes grabadas con la cámara corporal de un hombre que asesinó al mochilero británico Peter Falconio, en un intento por conseguir que revelara la ubicación del cadáver.
Falconio, natural de Huddersfield, fue asesinado a tiros en un tramo remoto de carretera cerca de la localidad de Barrow Creek, en el Territorio del Norte, a unos 300 km al norte de Alice Springs, en julio de 2001.
El asesino Bradley Murdoch, de 67 años, murió en prisión el año pasado a causa de un cáncer de garganta, sin que se revelara el paradero de sus restos.
Las imágenes fueron difundidas por la policía del Territorio del Norte con motivo del 25 aniversario de su desaparición, y la fuerza policial afirmó que «mantiene su compromiso de llevar esta investigación hasta sus últimas consecuencias».
En el vídeo se puede oír a un agente de policía diciéndole a Murdoch: «Necesito que pienses si Peter Falconio era tu hijo… y si alguien sabía algo sobre dónde estaba su cuerpo».
Murdoch, vestido con un jersey verde de prisión, responde: «No sé nada al respecto».
Añade: «No te andes con rodeos porque te voy a cortar la palabra cada vez, ¿de acuerdo?»
«No sé nada. Llevo 22 años diciendo esto. No sé nada. Sigues haciéndome estas preguntas. No sé nada.»
Cuando se le pide que lo piense de nuevo, da una respuesta llena de palabrotas, antes de decir: «No estoy pensando en eso. He pensado en ello. He pensado en ello durante 22 años».
«He contado la misma historia una y otra vez, y ahora estás aquí en el último minuto porque me estoy muriendo.»
«No tengo información. Eso es lo que intento decirle. No tengo esa información.»
Falconio estaba viajando por Australia con su novia, Joanne Lees, también de Huddersfield, cuando fue asesinado.
Durante su juicio en diciembre de 2005, el tribunal escuchó que Murdoch, que entonces tenía 43 años, se detuvo junto a su vehículo, afirmando haber visto chispas que salían de la autocaravana que conducía Falconio.
Acto seguido, disparó a Falconio en la cabeza mientras este inspeccionaba el vehículo, antes de meter a Lees, de 28 años, en su coche y atarle las muñecas con bridas de plástico.
Logró escapar escondiéndose entre la maleza del interior durante varias horas antes de poder hacer señas a dos hombres que conducían un camión.
Murdoch fue declarado culpable del asesinato de Falconio por un veredicto unánime del jurado, y también fue hallado culpable de la agresión y el intento de secuestro de Lees.
Siempre mantuvo su inocencia, a pesar de las pruebas de ADN que lo vinculaban con el crimen, e intentó sin éxito anular sus condenas en dos ocasiones.
En la investigación sobre la muerte de Murdoch, celebrada en marzo, se supo que el asesino se negó a ver un vídeo de los padres de su víctima en el que le pedían ayuda para encontrar el cuerpo de su hijo.
Un portavoz del Territorio del Norte dijo que sus «pensamientos siguen estando con la familia Falconio y Joanne Lees, cuya pérdida e incertidumbre se siguen sintiendo 25 años después».
En su solicitud de información, añadieron: «Puede que todavía haya alguien que sepa algo, ya sea información que nunca antes haya compartido con la policía o algo que Murdoch le haya dicho».
«Seguimos instando a cualquier persona que tenga información relativa al paradero de los restos de Peter Falconio a que se ponga en contacto con nosotros.»
«Ningún dato es insignificante; lo que puede parecer trivial podría resultar crucial para ayudar a los investigadores a resolver finalmente este caso.»