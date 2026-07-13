Segunda ronda del Campeonato de Naciones

Sudáfrica (14) 42

Intentos: Papier, Roos, Louw, Willemse, Porthen, Kriel Contras: Pollard 6

Escocia (14) 28

Ensayos: M Fagerson, Rowe, Bayliss, White Conversiones: Russell 4

Escocia puso en aprietos a una Sudáfrica muy cambiada en un emocionante partido del Campeonato de Naciones, pero lamentó las oportunidades perdidas en Pretoria.

En busca de su primera victoria en suelo sudafricano, Escocia anotó cuatro tries para obtener un punto bonus.

Y podrían haber igualado la cifra de seis goles en casa si hubieran sido un poco más efectivos en ataque.

Los campeones del mundo realizaron 10 cambios en su alineación titular tras aplastar a Inglaterra en Johannesburgo, y tal es la profundidad de su plantilla que podrían extender su racha de victorias contra Escocia a 10 Tests, encontrando la clave del triunfo en los momentos decisivos.

Tras un comienzo cauteloso, dos ensayos locales en apenas dos minutos, obra de Embrose Papier y Evan Roos, dejaron a Escocia sin aliento debido a la altitud.

Sin embargo, el equipo de Gregor Townsend mantuvo la calma admirablemente y terminó la primera parte con fuerza, con Matt Fagerson y Kyle Rowe anotando para igualar el partido antes del descanso.

Una tarjeta amarilla para Ben-Jason Dixon dio un impulso a Escocia, pero no pudieron anotar en los siguientes 10 minutos, desaprovechando buenas oportunidades ante la feroz defensa de los Springboks.

Otra rápida combinación entre Elrigh Louw y Damien Willemse dio un respiro a Sudáfrica y el partido parecía sentenciado cuando Zachary Porthen amplió la ventaja.

Escocia tenía otros planes y volvió con fuerza cuando Josh Bayliss sentenció el partido tras una gran jugada de Scott Cummings, antes de que Ben White encontrara un hueco.

El partido fue frenético y desordenado, ya que los visitantes pusieron todo su empeño en encontrar la manera de igualar el marcador, y el cansancio pareció influir cuando Jesse Kriel se zafó de dos placajes para sentenciar el partido a favor de Sudáfrica.