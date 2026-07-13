Segunda ronda del Campeonato de Naciones
Sudáfrica (14) 42
Intentos: Papier, Roos, Louw, Willemse, Porthen, Kriel Contras: Pollard 6
Escocia (14) 28
Ensayos: M Fagerson, Rowe, Bayliss, White Conversiones: Russell 4
Escocia puso en aprietos a una Sudáfrica muy cambiada en un emocionante partido del Campeonato de Naciones, pero lamentó las oportunidades perdidas en Pretoria.
En busca de su primera victoria en suelo sudafricano, Escocia anotó cuatro tries para obtener un punto bonus.
Y podrían haber igualado la cifra de seis goles en casa si hubieran sido un poco más efectivos en ataque.
Los campeones del mundo realizaron 10 cambios en su alineación titular tras aplastar a Inglaterra en Johannesburgo, y tal es la profundidad de su plantilla que podrían extender su racha de victorias contra Escocia a 10 Tests, encontrando la clave del triunfo en los momentos decisivos.
Tras un comienzo cauteloso, dos ensayos locales en apenas dos minutos, obra de Embrose Papier y Evan Roos, dejaron a Escocia sin aliento debido a la altitud.
Sin embargo, el equipo de Gregor Townsend mantuvo la calma admirablemente y terminó la primera parte con fuerza, con Matt Fagerson y Kyle Rowe anotando para igualar el partido antes del descanso.
Una tarjeta amarilla para Ben-Jason Dixon dio un impulso a Escocia, pero no pudieron anotar en los siguientes 10 minutos, desaprovechando buenas oportunidades ante la feroz defensa de los Springboks.
Otra rápida combinación entre Elrigh Louw y Damien Willemse dio un respiro a Sudáfrica y el partido parecía sentenciado cuando Zachary Porthen amplió la ventaja.
Escocia tenía otros planes y volvió con fuerza cuando Josh Bayliss sentenció el partido tras una gran jugada de Scott Cummings, antes de que Ben White encontrara un hueco.
El partido fue frenético y desordenado, ya que los visitantes pusieron todo su empeño en encontrar la manera de igualar el marcador, y el cansancio pareció influir cuando Jesse Kriel se zafó de dos placajes para sentenciar el partido a favor de Sudáfrica.
La ejecución deja a la valiente Escocia en la estacada.
Escocia nunca había anotado cuatro tries contra Sudáfrica. Deberían haber anotado más, y eso les dolerá.
Hubo dos remontadas emocionantes en los 80 minutos, pero también se cometieron demasiados errores.
Poco después de que Papier hiciera un regate para conseguir el primer tanto en el minuto 16, Roos anotó tras la extraña escena de Cobus Weise siendo alzado en brazos por sus compañeros.
Escocia respondió bien y el equipo de Sudáfrica, que no contaba con varios de sus jugadores estrella, se vio desconcertado.
El equipo local se vio acorralado durante un largo periodo y Matt Fagerson finalmente encontró la manera de anotar desde corta distancia.
Justo antes del descanso, una jugada ingeniosa de Finn Russell permitió a Sione Tuipulotu abrirse paso entre una maraña de manos desesperadas y dejar a Rowe en posición de anotar bajo los palos.
Al comienzo de la segunda parte, Dixon fue penalizado cuando su cabeza, al hurgar en la tierra, chocó con Cummings y, con Russell en el centro de todo, Escocia realmente aumentó el ritmo.
Kyle Steyn fue detenido en seco tras una explosión eléctrica y Ewan Ashman fue retenido momentos después mientras se encontraba sobre la zona de juego.
Bayliss casi logró arrastrarse de rodillas para anotar un try antes de que una gran mano de un jugador de los Springboks lo detuviera.
Escocia no pudo sacar provecho de su superioridad numérica, ya que Sudáfrica se atrincheró con una beligerancia impresionante, y entonces se produjo un enorme cambio de dinámica cuando Louw anotó a corta distancia y Willemse logró zafarse.
La defensa escocesa cedía ante la presión y Porthen se convirtió en el tercer jugador local en celebrar su primer ensayo internacional, después de Papier y Roos.
El público de Loftus Versfeld estaba en plena fiesta, pero la respuesta fue inmediata cuando Cummings se coló por un hueco que él mismo había creado y le pasó el balón a Bayliss para que anotara fácilmente.
Tras un fascinante periodo de posesión escocesa, White, estirándose al máximo, tocó el balón con la punta de los dedos, y de repente la diferencia era de siete puntos.
Escocia siguió presionando y el extremo Steyn no pudo controlar un tremendo puntapié cruzado de Tom Jordan.
A falta de tres minutos para el final, Handre Pollard metió el balón detrás de la línea escocesa y Kriel se deshizo de dos rivales cansados para acabar con la resistencia de los visitantes.
«Otro paso adelante» para Escocia
El seleccionador de Escocia, Gregor Townsend, declaró a ITV: «Estamos muy frustrados por no haber conseguido más puntos en la primera mitad y luego durante ese período en el que los Springboks se quedaron con 14 hombres».
«Estuvimos descuidados durante 10 minutos y nos encontramos 21 puntos abajo.»
«Estoy muy orgulloso del esfuerzo que hicieron para remontar. A los 70 minutos creía que íbamos a ganar, pero no pudo ser. Es una lección para nosotros; hubo muchos aspectos positivos en la jugada, pero tenemos que mejorar durante los 80 minutos.»
«Podemos dar mucho más. Sé que, con la cantidad de oportunidades que los jugadores crearon gracias a su trabajo, habilidad e inteligencia, tenemos que aprovecharlas al máximo para vencer a los campeones del mundo.»
«Ese es el aspecto frustrante, porque no solemos jugar contra Sudáfrica muy a menudo, no jugamos contra ellos aquí, así que esa será la sensación que tendremos esta noche. Pero sé que hemos avanzado mucho esta temporada y ese fue otro paso adelante.»
«Hay que reconocer el mérito de Sudáfrica, encontraron la manera de ganar, pero me gustaría pensar que sabían que se enfrentaban a un rival serio.»
Alineaciones
Sudáfrica: Fassi; Van der Merwe, Kriel, Willemse, Hooker; Pollard, papel; Venter, Grobbelaar, W Louw, C Wiese, Nortje, De Villiers, PS du Toit (capitán), Roos.
Reemplazos: Wessels, Mchunu, Porthen, Dixon, Tshituka, E Louw, Williams, Horn.
Escocia: Rowe; Steyn, Hutchinson, Tuipulotu (capitán), Dobie; Russell, White; Schoeman, Ashman, Z Fagerson, Brown, Cummings, M Fagerson, Darge, Dempsey.
Suplentes: Hiddleston, Sutherland, Hurd, Williamson, Bayliss, Bradbury, Jordan, McDowall.