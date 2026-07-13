Mientras Noruega se prepara para enfrentarse a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial, uno podría pensar que los noruegos que se mudaron a esta tierra verde y apacible tendrían lealtades divididas.
No es el caso de la exfutbolista Monica Simmons, quien se mudó de su ciudad natal de Naerboe hace 19 años y ahora vive con su familia en Ilkley, West Yorkshire.
Su querida selección nacional ya ha hecho historia al alcanzar esta fase de la competición por primera vez, y esperan llegar aún más lejos.
«Están celebrando como si ya hubieran ganado la Copa del Mundo. Lo que han logrado hasta ahora es un logro enorme, así que simplemente lo estoy disfrutando y asimilándolo todo», dijo.
¿Se siente dividida antes del partido? Para nada.
«Debo decir que estoy 100% del lado noruego, eso está muy claro», dijo.
«Si hablas con cualquier otro noruego, creo que es justo decir que estamos muy orgullosos del país y de nuestra herencia.»
«Sigo inclinándome mucho por Noruega, por eso me resulta tan difícil decidirme de cara al importantísimo partido del sábado, donde, como sabes, todos mis amigos aquí en el Reino Unido apoyan a Inglaterra.»
«El teléfono no ha parado de sonar en las últimas semanas, pero sobre todo después del fin de semana [cuando se confirmó el partido].»
Monica vive con su marido, un británico con poco interés en el fútbol, y su hijo Jake, un niño de seis años obsesionado con la leyenda noruega y delantero del Manchester City, Erling Haaland.
Dijo: «Me encanta Haaland, es mi futbolista favorito de todos los tiempos y me encantan sus celebraciones».
Tras la victoria de Noruega por 2-1 contra Brasil , Jake salió a la calle a hacer el famoso gesto vikingo de remar , y ha prometido hacer lo mismo si consiguen una victoria contra Inglaterra.
Esta formación en fila ha sido recreada por aficionados noruegos de todo el mundo como forma de celebración, incluyendo una liderada por el propio Haaland en el New Jersey Stadium de Nueva York.
La celebración también se ha visto en las calles de Ilkley, donde Monica celebró una victoria anterior con un vecino, y ha prometido volver a hacerlo.
«Una de mis vecinas me vio a mí y a mi hijo remando aquí a principios de semana y decidió que si Brasil perdía el sábado, saldría a la calle después del partido y remaría con él», dijo.
«Por supuesto, soy una mujer de palabra, así que cumplí mi palabra.»
«Llegamos allí el sábado a las 11:15 con nuestras cacerolas y banderas noruegas, remando, mientras su esposa, en bata, nos grababa en vídeo desde el dormitorio.»
«Sí, eso causó un poco de revuelo en las calles y creo que definitivamente tendremos que mantener ese nivel si queremos ganar el sábado.»
Mónica y su vecina salieron a su calle a discutir después de la victoria de Brasil.
Noruega solo se ha clasificado para la fase final de la Copa del Mundo en cuatro ocasiones: en 1938, 1994, 1998 y 2026.
Gran parte de su éxito se debe a Haaland, quien también usa el apellido de soltera de su madre, Braut, en la camiseta de su equipo, y que marcó 16 goles en la fase de clasificación.
Y no le faltan seguidores en West Yorkshire, ya que su padre, Alf-Inge «Alfie» Haaland, jugó en el Leeds United desde 1997 hasta 2000, y él nació en la ciudad antes de regresar a Noruega.
En declaraciones previas al partido, Svend Karlsen, del Club de Aficionados del Leeds United de Escandinavia (LUSCOS), dijo: «Cualquier cosa puede pasar».
Dijo que Haaland «ha estado dejando su huella en el fútbol desde que tenía 13 o 14 años».
«Ambos equipos tienen muchos buenos jugadores, pero él es el que destaca», dijo.
Monica, cuyo padre es seguidor del Leeds por su conexión con Haaland, dijo: «El fútbol ha sido una parte importantísima de mi vida desde que tenía cinco años, y tuve la gran suerte de jugar al fútbol al más alto nivel en Noruega en la categoría femenina.
«También tuve la suerte de representar a Noruega en la selección nacional cuando tenía entre 17 y 20 años. Así que sí, el fútbol ha sido una parte muy importante de nuestra familia durante mucho tiempo y lo sigue siendo.»
En aquella época, incluso entrenaba en el mismo pabellón deportivo que Haaland, el Jaerhallen en Byrne.
Actualmente reside en el Reino Unido, donde trabaja como entrenadora personal, y establece paralelismos entre Ilkley y el paisaje, el clima y la gente de Noruega.
«Ahora tengo 39 años, así que el año que viene habré vivido la mitad de mi vida en el Reino Unido.»
«Alcanzaremos ese hito el año que viene: 20 años en cada país.»