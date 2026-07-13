Mientras Noruega se prepara para enfrentarse a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial, uno podría pensar que los noruegos que se mudaron a esta tierra verde y apacible tendrían lealtades divididas.

No es el caso de la exfutbolista Monica Simmons, quien se mudó de su ciudad natal de Naerboe hace 19 años y ahora vive con su familia en Ilkley, West Yorkshire.

Su querida selección nacional ya ha hecho historia al alcanzar esta fase de la competición por primera vez, y esperan llegar aún más lejos.

«Están celebrando como si ya hubieran ganado la Copa del Mundo. Lo que han logrado hasta ahora es un logro enorme, así que simplemente lo estoy disfrutando y asimilándolo todo», dijo.

¿Se siente dividida antes del partido? Para nada.

«Debo decir que estoy 100% del lado noruego, eso está muy claro», dijo.

«Si hablas con cualquier otro noruego, creo que es justo decir que estamos muy orgullosos del país y de nuestra herencia.»

«Sigo inclinándome mucho por Noruega, por eso me resulta tan difícil decidirme de cara al importantísimo partido del sábado, donde, como sabes, todos mis amigos aquí en el Reino Unido apoyan a Inglaterra.»