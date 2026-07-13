La policía antiterrorista está ahora al frente de la investigación sobre la muerte de Ann Widdecombe, tras la aparición de «nueva información y pruebas», según han declarado los agentes.
Un hombre blanco británico de 28 años, originario de Rotherham, en el sur de Yorkshire, fue arrestado inicialmente el sábado bajo sospecha de asesinato, pero ahora ha sido arrestado nuevamente bajo sospecha de comisión, preparación o instigación de actos de terrorismo.
«Estamos investigando diversas líneas de investigación para determinar la motivación de este ataque», declaró Laurence Taylor, jefe de la Policía Nacional Antiterrorista.
El jueves, Widdecombe, de 78 años, fue encontrada muerta en su casa en Haytor, Devon, tras haber sufrido heridas graves.
Su muerte desencadenó una intensa búsqueda que culminó con la detención del sospechoso alrededor de las 21:00 del sábado.
La unidad de lucha contra el terrorismo del sureste (CTPSE, por sus siglas en inglés) declaró que «ha salido a la luz nueva información durante lo que ha sido una investigación dinámica y compleja».
Taylor afirmó que esta nueva detención se basa en «los avances logrados por nuestros colegas de la policía de Devon y Cornwall».
«Nuestra prioridad es avanzar rápidamente en esta investigación, utilizando todos los recursos a nuestro alcance. Si alguien tiene alguna información, por favor, compártala con la policía», añadió.
La ministra del Interior, Shabana Mahmood, anunció que informaría a la Cámara de los Comunes sobre la investigación policial más tarde el lunes por la tarde.
«Hoy mis pensamientos están con la familia y los amigos de Ann, y con todos los que la amaron», dijo en una publicación en X.
El anuncio se produce después de que el sospechoso de la investigación fuera visto en imágenes de cámaras de seguridad subiendo a un coche en Yorkshire, horas antes de que se cree que la exministra conservadora fue atacada en su casa en Devon.
En un vídeo con fecha y hora de las 07:51 del miércoles, publicado inicialmente por The Sun, se puede ver al hombre, vestido con una camisa blanca y pantalones cortos, subiendo a un vehículo rojo frente a una casa en Rotherham, con un objeto largo que parece sobresalir del bolsillo de sus pantalones cortos.
Las cámaras de seguridad parecen mostrar al sospechoso de Widdecombe saliendo de la casa con un objeto en el bolsillo.
La distancia entre la casa de Widdecombe y Rotherham, donde fue arrestado el joven de 28 años, es de aproximadamente 270 millas (430 km), lo que supone unas cuatro horas y media en coche.
El domingo se vieron al menos dos vehículos policiales estacionados frente a una propiedad en Rotherham que se cree está relacionada con la investigación, la cual fue acordonada mientras los agentes y los equipos forenses trabajaban en el lugar.
En declaraciones a BBC News el domingo, un vecino dijo: «Estaba preparando algo de comida en la cocina y miré por la ventana, se oyeron muchos golpes, y había policías armados en el camino y entraron en la casa y sacaron [al sospechoso]».
Otro vecino dijo que la policía se llevó un coche rojo de la entrada.El Sol, BBC
El domingo por la mañana, la policía de Devon y Cornwall había declarado que «no había nada que sugiriera» que el asesinato tuviera motivaciones políticas.
El subcomisario Matt Longman había dicho que los agentes seguían «con la mente abierta» sobre un posible móvil y que no se creía que existiera ninguna amenaza para el público en general.
La policía de Devon y Cornwall había declarado previamente que creía que Widdecombe fue atacado el miércoles alrededor de las 12:30 y que, desde entonces, había recibido más de 120 informes con información tras hacer un llamamiento público.
Durante las próximas semanas, se mantendrá una presencia policial «reforzada» en la zona, añadió el subcomisario Longman.
Widdecombe fue diputado conservador por Maidstone durante 23 años, desempeñando cargos ministeriales en el gobierno de Sir John Major entre 1994 y 1997.
Tras su salida de la Cámara de los Comunes en 2010, Widdecombe participó ese mismo año en el programa Strictly Come Dancing de la BBC, y ocho años después quedó finalista en Celebrity Big Brother.
Se unió al Partido del Brexit en 2019, donde representó al suroeste de Inglaterra como eurodiputada desde 2019 hasta 2020.
El domingo, alrededor de 40 personas se reunieron en Haytor Vale para rendir homenaje a Widdecombe, entre ellas importantes figuras del Partido Reformista.
El líder adjunto de Reform UK, Richard Tice, dijo que había hablado con Widdecombe el lunes y que «casi se desmaya de la impresión y el horror» cuando se enteró de su muerte.
«Hemos perdido a un auténtico coloso, una leyenda para toda nuestra generación», dijo a la multitud.
El primer ministro Sir Keir Starmer también rindió homenaje a Widdecombe la semana pasada, describiendo su muerte como una «pérdida significativa» e instando a la gente a «superar» las diferencias políticas.
La líder conservadora Kemi Badenoch describió a Widdecombe como una «mujer muy divertida y enérgica», y añadió que «le duele mucho el corazón por la familia de [Widdecombe]».
El líder del partido Reform UK, Nigel Farage, quien visitó Dartmoor para presentar sus respetos a la mujer de 78 años, la describió como una «persona extraordinaria» y «la defensora más acérrima de la libertad de expresión».