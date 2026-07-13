La policía antiterrorista está ahora al frente de la investigación sobre la muerte de Ann Widdecombe, tras la aparición de «nueva información y pruebas», según han declarado los agentes.

Un hombre blanco británico de 28 años, originario de Rotherham, en el sur de Yorkshire, fue arrestado inicialmente el sábado bajo sospecha de asesinato, pero ahora ha sido arrestado nuevamente bajo sospecha de comisión, preparación o instigación de actos de terrorismo.

«Estamos investigando diversas líneas de investigación para determinar la motivación de este ataque», declaró Laurence Taylor, jefe de la Policía Nacional Antiterrorista.

El jueves, Widdecombe, de 78 años, fue encontrada muerta en su casa en Haytor, Devon, tras haber sufrido heridas graves.

Su muerte desencadenó una intensa búsqueda que culminó con la detención del sospechoso alrededor de las 21:00 del sábado.

La unidad de lucha contra el terrorismo del sureste (CTPSE, por sus siglas en inglés) declaró que «ha salido a la luz nueva información durante lo que ha sido una investigación dinámica y compleja».

Taylor afirmó que esta nueva detención se basa en «los avances logrados por nuestros colegas de la policía de Devon y Cornwall».

«Nuestra prioridad es avanzar rápidamente en esta investigación, utilizando todos los recursos a nuestro alcance. Si alguien tiene alguna información, por favor, compártala con la policía», añadió.