Una exposición que cuenta las historias de ocho mujeres ucranianas que viven actualmente en el Reino Unido espera arrojar luz sobre el conflicto actual en su país de origen, así como recaudar fondos para iniciativas de ayuda. Voces de Ucrania, organizado en Warwickshire por la organización comunitaria Belveder, con sede en Leamington Spa, se llevará a cabo en la Iglesia Parroquial de Todos los Santos del 3 de febrero al 3 de marzo. Junto a las historias, escritas como testimonios completos, habrá fotografías de las mujeres y sus familias, junto a una colección de fotografías inéditas de cuando comenzó la guerra en 2022. Los fondos recaudados ayudarán a la organización a pagar una ambulancia para entregar recursos a Ucrania.

«Queríamos hacer algo que tuviera permanencia», dijo el voluntario Oliver Ansell-Hodges. Nos decidimos por una especie de exposición… para concienciar a los británicos… de que, cuatro años después, la guerra sigue en curso y, en los distintos medios de comunicación con los que hemos hablado, amigos y familiares, todos se hacen la misma pregunta: «¿Qué está pasando allí?».

Google La exposición se llevará a cabo en la iglesia parroquial All Saints de Leamington Spa durante un mes.

Oliver Ansell-Hodges Los fondos de la exposición financiarán el envío de una ambulancia con ayuda a Ucrania.

Ansell-Hodges ha sido voluntaria en la organización desde junio de 2024 y está a cargo de la exposición. Belveder es la rama caritativa del centro polaco de la ciudad y actualmente está tratando de conseguir el estatus de organización caritativa. «Dados sus estrechos vínculos hereditarios con el centro polaco, cuando comenzó la guerra en Ucrania hace cuatro años, se involucraron activamente en diferentes esfuerzos humanitarios para tratar de ayudar a sus vecinos [en Ucrania], sus hermanos y hermanas, de cualquier manera posible», dijo. «Hemos enviado 60 ambulancias y todoterrenos de distintos tipos desde el Reino Unido, desde West Midlands, a Ucrania, ya sea a la frontera entre Polonia y Ucrania o a la propia Ucrania. «Creo que ya hemos superado con creces las 300 toneladas de ayuda».

‘Queremos recaudar £10.000’