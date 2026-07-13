El hermano del narcotraficante más notorio de Ecuador fue asesinado el domingo por hombres armados que se habían disfrazado de policías.

La policía informó que David Macías, de 35 años, era un líder regional de Los Choneros, la poderosa banda criminal que hasta hace poco estaba encabezada por su hermano, Adolfo.

Adolfo Macías, también conocido por el alias «Fito», está a la espera de juicio en Estados Unidos tras su extradición desde Ecuador el año pasado.

Los Choneros ha sido declarado organización terrorista extranjera por Estados Unidos y está acusado de ser uno de los grupos criminales responsables del vertiginoso aumento de la tasa de homicidios en Ecuador.

Las autoridades informaron que David Macías fue asesinado en la madrugada del domingo, hora local.

Según testigos, hombres vestidos como policías entraron en la casa que Macías había alquilado en un barrio acomodado de la ciudad de Olón, en la costa del Pacífico ecuatoriano.

Los pistoleros huyeron tras el ataque y hasta el momento no se han producido detenciones en relación con el caso.

No es raro que los líderes de pandillas sean blanco de ataques por parte de miembros de organizaciones criminales rivales o incluso de miembros de su propio grupo, como parte de luchas internas por el control.